LeBron James y Lakers acarían el título de la NBA tras imponerse 102-96 sobre Heat

Con LeBron James y Anthony Davis en primera línea, Los Angeles Lakers se impusieron este martes en un feroz duelo a los Miami Heat por 102 a 96 y se colocaron en ventaja 3-1 en las Finales de la NBA, a solo un triunfo del título.

Tras la derrota del domingo ante unos Heat debilitados por las lesiones, los Lakers se conjuraron para dejar encarrilada la serie de la mano de LeBron James, que terminó con 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias, y Anthony Davis, con 22 puntos y 9 rebotes.

Miami tenía de vuelta a su pívot Bam Adebayo, una de sus dos sensibles bajas junto a Goran Dragic, y se mantuvo siempre al acecho en el marcador, pero las estrellas angelinas remataron en la recta final con la ayuda esta vez de algunos secundarios como Kentavious Caldwell-Pope (15 puntos y 3 triples).

Jimmy Butler, héroe del triunfo del domingo, terminó con 22 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, y Adebayo con 15 puntos y 7 rebotes para un equipo que no pierde la confianza de remontar.

El quinto partido se disputará el viernes en Disney World (Orlando) y los Lakers tendrán la oportunidad de celebrar su campeonato número 17, con el que igualarían el récord de los Boston Celtics.

El equipo angelino, que se impuso por 4-1 en sus otras tres eliminatorias de playoffs, tiene de su lado los precedentes históricos, que dicen que solo un equipo fue capaz de levantar un 3-1 en contra en unas Finales y lo lideraba precisamente LeBron James: los Cleveland Cavaliers de 2016 ante los Golden State Warriors.

Los Heat llegaban al partido del martes con una inyección de confianza al recuperar a su pívot All-Star Bam Adebayo, quien se sometió en los últimos días a intensos tratamientos para su distensión de cuello.

En el arranque, Jimmy Butler no tardó en retomar su espectacular racha del tercer partido (40 puntos), sumando 13 puntos al descanso con una gran efectividad (5/7 en tiros de campo).

Los Lakers tenían encendidos a sus tiradores Caldwell-Pope y Danny Green (10 y 2), criticados en estas Finales, pero la agresiva defensa en zona de Miami volvía a dificultar su circulación de balón, con LeBron James registrando de nuevo excesivas pérdidas (5 al descanso).

LeBron tuvo una primera parte apagada con apenas 8 puntos (3/8 en tiros), pero tras el descanso apretó el acelerador sumando otros 20 puntos.

Con dos triples, uno desde larga distancia, y varias espectaculares canastas, ‘King James’ estaba determinado a no entregarle otra victoria a Miami, como había hecho saber a sus compañeros en mensajes de texto durante el día.

