Lakers se corona campeón de la NBA en tributo a Kobe Bryant

octubre 12, 2020 - 10:16 am

Los Lakers de Los Ángeles aplastaron 106-93 a los Heat de Miami, para coronaron campeones de la NBA por primera vez desde 2010 con una actuación imperial de LeBron James, que logró un triple doble con 28 puntos.

Con el triunfo del domingo, los Lakers cerraron las Finales por marcador global de 4-2 y alcanzaron su 17º anillo, igualando a los Boston Celtics como la franquicia más ganadora de la historia.

LeBron James sumó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias y, a sus 35 años, consiguió el cuarto anillo de su carrera, cumpliendo su promesa de devolver a los Lakers a la cima de la NBA y rendir tributo al fallecido Kobe Bryant.

