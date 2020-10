La reacción de Gloria Estefan cuando su hija le contó que era gay

octubre 16, 2020 - 11:32 am

La familia Estefan ha protagonizado una nueva versión latina del programa de Facebook Watch ‘Red table talk’. La cantante Gloria Estefan, un icono para la comunidad LGBTQ+, su hija Emily, de 25 años, y su sobrina Lili Estefan, presentadora de TV, se sinceran y sacan su lado más íntimo en ocho episodios.

En esta ocasión, «nos reunimos como familia para analizar los desafíos a los que nos enfrentamos después de que yo saliera del armario», ha explicado Emily Estefan en su Instagram.

«Tuve mi primera experiencia sexual con una mujer y, dos semanas más tarde, con un hombre porque creía que tal vez algo andaba mal. Me sentía avergonzada», ha reconocido Emily Estefan, que a los 21 años le preguntó a sus padres si era posible que fuese homosexual y le contestaron que «solo tú puedes saber eso», según ha recordado Emily.»

Lo primero que me dijo fue ‘si se lo dices a tu abuela y se muere será culpa tuya… Ahí empezó mi dolor, nunca lo voy a olvidar'», ha añadido Emily sobre la reacción de su madre, que según recuerda le dijo que «tendría las manos manchadas con su sangre», en referencia a si le pasaba algo a su abuela al enterarse de la noticia, por lo que su madre le pidió que no dedicara gestos de cariño a su chica en público.

Gloria, sin embargo, ha destacado que ella sólo trataba de proteger tanto a su hija como a su madre: «En mi cabeza sólo podía pensar que si se lo contaba a mi madre y a ella le sucedía algo, Emily se sentiría culpable eternamente y pensaría que había sido la responsable de lo que fuera que pudiese pasar. No quería que mi hija relacionara su sexualidad con una hipotética enfermedad de su abuela».

Pero la abuela de Emily falleció antes, sin conocer la orientación sexual de su nieta, que mantiene desde hace más de tres años una relación sentimental con Gemeny Hernández. «Me estaba desmoronando. Intentaba ser fuerte y actuar como si no me importara, pero mi vida se paralizó. No me importaba que el resto del mundo supiese que era gay, sólo me preocupaba mi familia. Mi abuelita era una anciana enferma y me preguntaba si el hecho de que yo fuera gay podía acabar matando a alguien», ha explicado Emily.

Gloria Estefan, por su parte, ha reconocido que ha pasado «muchos momentos realmente difíciles» en su vida: «Pero lo único que me ha hecho buscar terapia fue la pérdida de mi mamá».

Lea también: Así celebró Diomedes Díaz su último cumpleaños junto a familiares, amigos y grandes del vallenato: Video inédito

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Dia.

Marca.com