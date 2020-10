La muerte del diseñador Kenzo provoca un ola de homenajes en Japón

octubre 5, 2020 - 6:14 am

Personalidades políticas, amantes de la moda y amigos del diseñador japonés Kenzo le han rendido homenaje este lunes en su país natal, el día después de su fallecimiento en Francia a los 81 años como consecuencia del covid-19.

«Es un momento muy triste (…). «Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la muerte de Kenzo Takada, embajador del arte y la cultura de nuestro país en el mundo entero», según ha declarado el portavoz del gobierno, Katsunobu Kato.

Por su parte, la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, ha compartido por Twitter su «respeto ante su increíble talento».

Medios locales recogían también las declaraciones de Junko Koshino, una amiga de Kenzo con quien compartió en los años 50-60 la misma escuela de moda en Tokio y que declaró que «todavía no se creía su desaparición».

«Le pedí por favor que se cuidara. Que no saliera. Y me dijo, no te preocupes. Tendré cuidado con el virus», afirmó la diseñadora.

También se ha unido al homenaje la escuela de moda Bunka Gakuen de Tokio, resaltando que el célebre antiguo alumno era una fuente de inspiración para los jóvenes talentos.

Su muerte ha sido igualmente muy comentada por sus fans en las redes sociales japonesas.

«Me encantaban sus estampados florales y sus perfumes. Gracias por todas las cosas maravillosas que me ha enseñado. Maldito coronavirus», escribía un usuario de Twitter.

«Estoy impactado… Sus colores me inspiraban», decía otro usuario. «Odio el coronavirus, me ha robado tantas cosas».

Kenzo Takada, que falleció el domingo en un hospital a las afueras de París, fue el primer creador japonés que triunfó en París, la ciudad que dio fama a su nombre y donde desarrolló toda su carrera.

En plena Fashion Week de París, su desaparición ha provocado un aluvión de homenajes en el mundo de la moda.

AFP