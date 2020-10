La Juventus, sin Cristiano, probará la reacción del Barcelona

octubre 28, 2020 - 8:30 am

El Barcelona viaja este miércoles 28 de octubre a Turín para enfrentarse a la Juventus en la segunda jornada de la Champions, en busca de una victoria que borre su derrota en el clásico liguero, en un duelo que no tendrá a Cristiano Ronaldo.

El esperado cara a cara entre el luso y el astro argentino Leo Messi tendrá que esperar luego de que Cristiano diera positivo por tercera vez.

«Ha hecho el test y por la noche tendremos el resultado definitivo», adelantaba a primera hora de la tarde el técnico, Andrea Pirlo.

«Si es negativo, ya veremos que hacemos. No es fácil jugar un partido tras quince días de inactividad», precisó.

El delantero de la ‘Juve’ está alejado de los terrenos de juego desde que el 14 de octubre se anunciara su positivo durante su concentración con la selección de Portugal.

Su ausencia, aunque resta espectáculo al partido, privado de su enfrentamiento con Messi, es una buena noticia para el Barcelona de cara a un encuentro en el que se decide el liderato del grupo G de la Champions.

‘Dos grandes equipos’

El equipo azulgrana lidera la llave empatado a puntos con la Juventus, segundo clasificado por la peor diferencia de goles respecto a los catalanes.

«Es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato, es importante que saquemos un buen resultado», advirtió el técnico azulgrana, Ronald Koeman, quien, no obstante, no cree que sea un partido decisivo.

Por detrás de los dos gigantes se sitúan el Dinamo de Kiev y el Ferencvaros húngaro, al que el Barça goleó 5-1 la pasada semana.

El equipo azulgrana busca una victoria en Turín que le dé el liderato del grupo y que espante los fantasmas surgidos tras perder 3-1 el sábado en el clásico liguero contra el Real Madrid.

La segunda derrota consecutiva en el campeonato español reactivó las dudas en torno a un equipo en plena reconstrucción, en el que Koeman parece tener como únicos fijos en ataque a Messi y Ansu Fati, que ha sabido tomar el relevo de Luis Suárez en la asociación con el ’10’ azulgrana.

Messi sigue siendo el referente ofensivo del Barça, aunque el astro argentino no está teniendo su mejor inicio de temporada con dos goles en seis partidos oficiales.

‘Messi es la clave’

«Messi es la clave de este nuevo proyecto», insistió el lunes el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

Bartomeu y su junta directiva dimitieron este martes 27 de octubre, según informaciones de la prensa local.

Justo 24 horas antes de presentar su renuncia, Bartomeu afirmó que no veía motivos para dejar su cargo.

Las urgencias para el técnico azulgrana estarán en la defensa, donde la ausencia de Gerard Piqué por sanción, tras su expulsión contra el Ferencvaros, le dejan sólo prácticamente con Clément Lenglet y el uruguayo Ronald Araújo para cubrir el eje de la zaga.

El Barça buscará una victoria balsámica ante una complicada Juventus, que tampoco está teniendo un comienzo de temporada fácil con tres empates en sus cinco primeros partidos del campeonato italiano.

Pendiente de las pruebas de Cristiano Ronaldo, Pirlo tiene otros problemas como la duda de Leonardo Bonucci, con molestias musculares.

«Chiellini no estará, seguro. Bonucci veremos mañana (miércoles), pero no está al máximo. Y no hemos recibido el alta médica para De Ligt», afirmó Pirlo este martes en rueda de prensa.

Con una defensa en cuadro, el técnico juventino advierte que los demás jugadores «deberán sacrificarse contra un rival difícil de afrontar».

Delante, si se confirma la ausencia de Cristiano, el ataque turinés pivotará sobre el delantero Álvaro Morata, autor del doblete en la victoria 2-0 sobre el Dinamo de Kiev en la primera jornada de la Champions.

AFP