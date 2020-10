La increíble historia de Juanes contando que robó un carro en Miami

octubre 20, 2020 - 11:01 am

El cantante colombiano, Juanes publicó en Instagram un vídeo de más de cuatro minutos que no tiene desperdicio. Bajo el título ‘Storytime: Me robé un carro #noesloqueparece’, el cantante colombiano cuenta cómo la policía apareció en su casa preguntando por él porque tenía un coche robado, hasta comprobar que, efectivamente, ese carro no era el suyo y que su Tesla, exactamente igual, seguía en la puerta del restaurante donde había cenado con su mujer.

Pero, ¿cómo sucedió todo?Así cuenta Juanes esta «loca» historia: «Tengo que contarles algo que me pasó estos días, muy loco. Estoy en el estudio trabajando a las once de la noche y llegan mis hijos gritando que llegó la policía: »Que la policía está fuera y preguntan por usted». Y yo, ¿qué? ¿Yo qué hice? Bajo y me encuentro cinco carros de policía, diez policías armados hasta los dientes, a los que sólo veía los ojos. Pero, ¿qué pasó? «Oiga señor, tenemos reportado que en esta casa hay un carro robado».

Y yo miro y veo mi coche aparcado, que es un Tesla, y les digo que estaba comiendo con mi esposa y que acabamos de llegar hace una hora. Yo creo que usted está equivocado. Y me metí: «Hasta luego, buenas noches».Pero Juanes no se quedaba tranquilo y, al ver que los policías seguían en la puerta de su casa, salió a enseñarles la aplicación del coche en su móvil.

«¿Pero está seguro de que es su coche?», dice que le preguntaban los policías. Entonces, Juanes cuenta que va a comprobarlo porque el coche «era exactamente igual»: «Abro el carro y, cuando miro para dentro, veo una servilleta y otras cosas. Y digo: ‘Mierda, éste no es mi carro».

Mi mujer y yo robamos un coche sin darnos cuenta en Miami

Juanes

«Señor oficial, yo no entiendo cómo me monté en este coche. Y cómo me abre y cómo anda», cuenta Juanes que le explicaba al policía mientras los dos estaban «muertos de la risa». «En 20 años nunca me había pasado algo así», explica Juanes que le decía el policía.»Literalmente, Karen Cecilia y yo robamos un coche sin darnos cuenta en Miami», reconoce Juanes entre risas en su vídeo de Instagram.

A partir de ahí, la policía llamó al dueño del coche, que acude al domicilio de Juanes y explica que se había dejado la llave del coche dentro del mismo. «Por eso cuando yo llego, el coche se abre, arranca y se va», aclara Juanes. «Nos abrazamos y nos reímos, porque esto es muy loco», reconoce el cantante.Pero la historia no acaba aquí, porque minutos después, Juanes se ve montado en la parte de atrás de la patrulla de policía «como regañado». Iba a por su coche: «Llegamos al restaurante y veo mi coche ahí aparcado, exactamente el mismo coche, un Tesla». «Conclusión: en estos coches no se puede dejar la llave dentro porque se abre la puerta, te montas y arranca», termina Juanes su vídeo.

