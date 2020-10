La devoción y fe se desbordan a horas de la Bajada de La Chinita 2020

octubre 30, 2020 - 3:41 pm

En lo cercano y lejano los feligreses agradecen las bendiciones y milagros a la Patrona del Zulia cuando falta poco para la Bajada de La Chinita 2020

Cada último sábado del mes de octubre ella desciende para reencontrarse con su pueblo. Pese a las restricciones por la pandemia la Bajada de La Chinita 2020 no es la excepción de agradecimientos y promesas por parte de su feligresía. La plazoleta de la Basílica de Maracaibo no se llenará físicamente como en años anteriores, pero el amor y la fe sí colmarán los espacios.

Lea también: Bajada de la Chinita: «Nadie podrá acercarse a la basílica»

De rodillas, en sillas de rueda, descalzos y pagando promesas sus feligreses esperan con ansias la Bajada de La Chinita para agradecer los favores concedidos, pues aseguran que “La Reina Morena” escucha a todo aquel que le implore para curar enfermedades y ayudar a salir de las dificultades.

Uno de los tantos testimonios de fe es el de Nancy Fuenmayor, quien asevera que hace tres décadas atrás un diagnóstico médico le arrebataba las esperanzas de ver crecer a su hijo como los demás y que en medio del desconsuelo acudió a la casa de la Santa Madre a pedir lo único que le devolvería la alegría en ese momento, un milagro. “Hace 31 años le traje a mi hijo que tenía problemas de la vista y estaba prácticamente ciego, se lo traje para acá en brazos y se lo ofrecí a La Chinita para que me le devolviera la vista y me lo sanara, mi hijo hoy ve, y es por eso que desde hace 31 años vengo con él a agradecerle, porque La Chinita me hizo el milagro”, manifiesta entre lágrimas Nancy Fuenmayor devota de La Chinita.

José Nava, un trabajador petrolero, es dueño de otra de estas historias de fe, pues en una de sus jornadas laborales mientras estaba solo cayó al Lago de Maracaibo de una de las gabarras y en su desesperación se encomendó a La Chinita para no morir ahogado y a los pocos instantes fue rescatado. “Yo me caí en el lago, no me pasó nada, caí debajo de una gabarra, y apenas me montaron en la lancha para salvarme me vine a la Basílica a agradecerle a La Chinita, y hasta que me muera vendré a seguirle agradeciendo”, asegura Nava.

Dalia Contreras también agradece su milagro a La Chinita, pues su pequeña hija sufría de una patología que le impedía ver a través de uno de sus ojos, por lo que los médicos recomendaban retirarlo, y ante la situación también le encomendó a La Chinita su sanación. “El milagro que me concedió fue para mi hija, que casi perdía el ojo, ella no ve de ese ojo, pero se logró salvar, siempre hemos sido devotos de La Chinita y vamos cuando la sacan, a la procesión, es un amor por La Chinita”, afirma Contreras.

Bajada de La Chinita 2020

Hoy a las 5 de la tarde las autoridades de la Basílica de Maracaibo bendecirán los mantos que cubrirán a la Patrona del Zulia durante sus fiestas patronales y este sábado 31 de octubre la Bajada del La Chinita 2020 se emitirá de forma virtual, y Noticia al Día estará allí para llevarle los acontecimientos más importantes de este mágico momento.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día