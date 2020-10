Kimi Raikkonen hizo la primera vuelta más impresionante de la historia de la F1

octubre 25, 2020 - 4:44 pm

Kimi Raikkonen dio una lección de manejo en la F1 este domingo en el circuito del Algarveen en el Gran Premio de Portugal.

El filandés, de 41 años, partió en la posición 16 en la largada del Portuguese GP pudo remontar hasta 10 casillas en ese primer giro con su monoplaza.

Kimmi con su Alfa Romeo logró pasar a «Raymundo y todo» durante los primeros compases de la carrera, como si alguien lo estuviera conduciendo en los videojuegos.

El nativo de Espoo aprovechó sus cauchos blandos que tenía tras caer unas gotas sobre la pista.

Te puede interesar: Lewis Hamilton desplaza a Michael Schumacher con su victoria 92 en la F1

La forma de pilotear de Raikkonen fue destacada en las redes sociales, que se hizo hasta viral. Los interactuatas también elogiaron la manera del uso de neumáticos de «Iceman».

Kimi Raikkonen, quien terminó en la 11era posición en el Gran Premio de Portugal, es el piloto más experimentado en la F1 tras haber disputado 327 Grandes Premios. El filandés se llevó el campeonato en 2007 con la escudería de Ferrari.

From P16 to P6 😎



An amazing start for Kimi Raikkonen at Portimao 🚀#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/cRneQ4dw2O