Keanu Reeves: Trump es el símbolo de un hombre exitoso

octubre 3, 2020 - 9:25 pm

La estrella de Hollywood, Keanu Reeves, ha sido tendencia en las redes sociales por afirmar que el presidente y candidato Donald Trump “es símbolo de un hombre exitoso”

En estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, muchos artistas, se han pronunciado para emitir su opinión y apoyo hacia alguno de los candidatos de la contiendan: Entre Trump y Biden

Lea también: «Volveré pronto», dice Donald Trump desde el hospital militar (+Video)

Este sábado ha sido Keanu Reeves, «Para mí, Trump es el símbolo de un hombre exitoso y un modelo a seguir para cada joven estadounidense».

Well said – Keanu Reeves: “For Me Trump Is The Symbol Of A Successful Man And A Role Model For Every Young American.” pic.twitter.com/X7iVFctkQq