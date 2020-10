Justin Turner celebró el campeonato de Dodgers sin mascarilla pese a dar positivo a COVID-19

octubre 28, 2020 - 9:42 am

Justin Turner, tercera base de los Dodgers, dio positivo por COVID-19 en plena Serie Mundial y fue sacado durante el partido en la séptima entrada, aunque después regresó para celebrar con sus compañeros el campeonato ganado ante los Rays de Tampa Bay.

El mánager Dave Roberts comentó sobre el caso de Justin Turner. «Es algo loco saber que tienes a un jugador positivo a COVID-19 en medio de un juego en la séptima entrada»,

Rob Manfred dijo que Turner había sido removido del juego y se había puesto “inmediatamente en aislamiento para evitar la propagación” del virus. Jeff Passan, insider de ESPN en Estados Unidos, aseguró que el pelotero volvió a entrar al terreno después de que lo sacaron del juego en la octava entrada y nadie lo detuvo.

Turner regresó al terreno usando la mascarilla y se la quitó cuando el equipo estaba en la foto grupal con el trofeo, precisamente cuando estaba a un lado del manager Dave Roberts. Otra imagen de la transmisión mostró que estaba besando a su esposa.

Justin Turner returns to the field for the team picture. pic.twitter.com/NmXBbU7Mo7

Dave Roberts tells us what he knows about Justin Turner’s status.pic.twitter.com/x017GoeiOG