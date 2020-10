Josemith Bermúdez muestra optimismo en su estado de salud

View this post on Instagram

Me siento bien a pesar de lucir agotada. Tengo mucho entusiasmo y pasión por seguir construyendo. La vida definitivamente es 10 %de lo que me ocurre y 90% de cómo reacciono a ello. Mañana volveré a ponerme de frente al sol y se muy bien que las sombras volverán a quedar detrás de mi. . . Los abrazo con todo mi candor. #AdelanteSiempre #Agradecida #JB