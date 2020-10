Jeff Bridges anunció que tiene cáncer: «He sido diagnosticado con un linfoma»

octubre 20, 2020 - 11:49 am

El actor Jeff Bridges comunicó en sus redes sociales que tiene cáncer, y ha aprovechado el anuncio para animar a la gente a ir a votar en las próximas elecciones de Estados Unidos.»Como diría Dude… Una nueva mierda ha salido a la luz. He sido diagnosticado con un linfoma.

Aunque se trata de una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno. Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación», publicó Jeff Bridges, que tiene 70 años, en Twitter.

Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por vuestras oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo tu atención, recuerda ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto», escribió el actor animando a sus seguidores a ir a votar.Jeff Bridges, siete veces nominado a los premios OscarJeff Bridges, que es hijo de los actores Lloyd Bridges y Dorothy Dean Simpson y hermano del también actor Beau Bridges, ha sido siete veces nominado a los premios Oscar y en 2010 ganó el Oscar a ‘Mejor Actor’ y el Globo de Oro a ‘Mejor Actor’ por ‘Corazón rebelde’ (Crazy Hart).

Las mejores películas de Jeff Bridges

Entre las películas más famosas de Jeff Bridges, que también se ha dedicado a la música y a la escultura, se encuentran El Nota (The Dude), Tron, Nadine, Perdidos en La Mancha (como narrador), El gran Lebowski, Iron Man, Un botín de 500.000 dólares, Starman, Los fabulosos Baker Boys o El rey pescador.

