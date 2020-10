Jan Hurtado inauguró su cuenta goleadora con el Bragantino (Video)

octubre 29, 2020 - 9:43 pm

El delantero venezolano Jan Hurtado marcó su primera diana con el Red Bull Bragantino en la derrota 1-3 ante el Palmeiras en los octavos de final de la Copa de Brasil este jueves 29 de octubre.

El «Verdao» liquidó el encuentro antes de finalizar el primer tiempo y dejó a un Bragantino sin ideas casi sin opciones en la llave.

Raphael Veiga anotó el 0-1 en el minuto 5 tras la asistencia de Zé Rafael, Wesley amplió la ventaja al 18′, con asistencia de Felipe Melo, y Luiz Adriano sentenció al 0-3.

Bragantino iba a tener una última carta con Jan Hurtado. El venezolano salió desde el banquillo en el 66′ y puso el 1-3 al 83′ con asistencia de Morato.

Morato cedió el balón a Hurtado, para que el criollo sacara un derechazo en la frontal del área e hiciera el gol del honor.

Jan Hurtado scores his first goal for RB Bragantino as they lose 3-1 to Palmeiras in the Copa do Brasil. ⚽️



Hurtado subbed into the match in the 66th minute.



pic.twitter.com/LCdkOcwq38