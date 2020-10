Investigadora brasileña estudia relación entre condiciones laborales con la calidad de periodismo

octubre 16, 2020 - 1:18 pm

La investigadora y periodista brasileña Janara Nicoletti realizó el estudio “Reflejos de la precarización del trabajo de los periodistas sobre la calidad de la información”, con el cual quiere evidenciar cómo se reflejan las condiciones laborales de los periodistas sobre el producto que llega al público.

El trabajo ganó el Premio Adelmo Genro Filho 2020 de la Asociación Brasileña de Investigadores de Periodismo (SBPJor, por su acrónimo en portugués), como la mejor tesis doctoral del año.

“Las precarias condiciones laborales y el [peor] desempeño del equipo es algo que todo periodista siente, sabe que sucede. Pero, en cierto modo, es algo así como lo normal de la profesión: encontrarás la manera de salir adelante, encontrarás la manera de sobrellevarlo, de hacer la historia”, dijo Nicoletti a LatAm Journalism Review (LJR).

Ella desarrolló un modelo para analizar las condiciones laborales, el desempeño de los periodistas y la calidad del producto. Esto se realiza con base en un sistema de índices que da lugar a dos escalas: calidad de trabajo y calidad percibida en el producto.

La escala de calidad del trabajo se midió a través de una encuesta de opinión (encuesta) con 117 periodistas de cinco estados de Brasil: Minas Gerais, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo. La escala de calidad percibida del producto hizo un análisis de contenido. Para su tesis doctoral, Nicoletti analizó 28 ediciones de un periódico regional de un grupo que opera en Rio Grande do Sul y Santa Catarina en los años 2012, 2015, 2018 y 2019.

Uno de los periodistas que respondió a la encuesta lleva diez años en el mercado. Presenció el deterioro de las condiciones en el periódico donde trabajaba, primero en una sucursal del interior y luego en la capital. Con constantes reducciones de personal, tuvo que hacerse cargo de las coberturas de sus compañeros despedidos, lo que le llevó a incrementar su carga de trabajo para mantener la calidad de su producción.

“Estaba en una sucursal en una ciudad, pero la sucursal cerró y me fui a trabajar a otra ciudad. Y a partir de ahí necesitaba seguir cubriendo la primero y ahora la segundo también. (…) Tenían dos reporteros y un fotógrafo que también era el conductor. Era muy común que hiciéramos autostop para hacer la historia del día, y uno se quedaba esperando al otro”, dijo el periodista a LJR*.

Otra entrevistada de la investigación mencionó la cuestión de la autonomía, o la falta de ella, como un factor importante para describir una de las barreras que enfrenta en su actividad periodística diaria. Esto se debe a que, según ella, existe una interferencia directa de la dirección de la empresa en la elección de las fuentes que escuchan los reporteros.

“Dejamos de citar fuentes porque la empresa ya no quería. Hay una dirección muy clara, que se impone. Es frustrante”, dijo la periodista a LJR. En una situación en la que logró convencer a la gerencia para que escuchara el contrapunto, el resultado no fue el esperado: “Al final la fuente no quiso hablar, porque sabía que lo iban a masacrar, entonces, la fuente ni siquiera quiso defenderse”.

Ambas situaciones aparecen en la encuesta cuantitativa: la mayoría de los trabajadores informa que privilegia las fuentes oficiales, la cobertura se da principalmente desde dentro de la redacción, hay poco tiempo para revisar y verificar. Además, la autonomía percibida es menor y hay mayor interferencia en el trabajo.

En el grupo encuestado, la calidad del trabajo de la mayoría de los periodistas (67,5%) se considera razonable – entre 0,41 y 0,60 puntos en la escala que va hasta 1. Para el 10,03%, el resultado es pobre (de 0,21 a 0,40 puntos) y solo el 21,4% tuvo una puntuación por encima de 0,61, es decir, el índice considerado satisfactorio.

“Lo ideal aquí sería una nota a partir de 0,61 en la que se perciba cierto equilibrio entre todas las dimensiones relacionadas con el ambiente y las rutinas laborales, y también un buen desempeño que represente prácticas profesionales adecuadas a la buena calidad periodística, como verificar información de terceros o tomarse el tiempo para revisar lo que escribió”, explicó Nicoletti.

En el análisis de contenido, la calidad percibida en el producto pasó de 0,66 en 2012 (considerado bueno) a 0,18 en 2019 (clasificado como terrible en la escala).

“A lo largo de los años se ha producido una caída significativa en el número de periodistas (reporteros, editores e independientes), columnistas y fotógrafos involucrados en cada número (más del 80% en todo el periodo). También hubo una reducción de páginas por edición durante el periodo, lo que ayuda a comprender la crisis empresarial y justifica la caída de profesionales. Sin embargo, la cantidad de contenido periodístico por edición aumentó entre 2012 y 2019, lo que va en contra de la sentencia anterior y muestra un escenario precario”, dijo Nicoletti.

Según la investigadora, “los problemas de precariedad verificados en el producto son ratificados por la larga jornada laboral, con alta productividad, reducción de personal, frecuentes horas extras y aumento de la intensidad del trabajo en el último año, entre otros indicadores verificados”. El objetivo de la investigadora es seguir desarrollando este método para que pueda ser aplicado en otros estudios más completos y que también sea adaptado a diferentes realidades regionales y nacionales.

Tema tabú

La investigación arroja luz objetivamente sobre un tema que no se debate críticamente en las redacciones: la relación entre las condiciones laborales y la calidad periodística. La investigación de Nicoletti surgió de su propia experiencia profesional como reportera y editora en un canal de televisión y de la búsqueda de argumentos objetivos para comprender cómo las condiciones laborales interferirían con la calidad de su producción periodística.

“Esta tesis nació de mi intento, como periodista, de mostrar esta realidad de una manera más concreta. (…) Hay varios estudios que muestran la relación de las condiciones laborales y la calidad de lo que hace el periodista, pero sin números”, dijo Nicoletti.

Esto no solo se debe a la dificultad de cuantificar objetivamente los criterios subjetivos, sino también a la propia naturaleza de la actividad periodística y su presión e imprevisibilidad inherentes, y también al temor de que la participación en algo como esto pueda ser considerada crítica por los empleadores. y resultar en menos espacio en el mercado laboral.

“Cuando hablamos de una empresa que se pone como periodística, que tiene el rol de ayudar realmente a promover la democracia con el periodismo, ver cómo se reduce este equipo la forma cómo ocurre, es algo que no tiene sentido desde el punto de vista empresarial”, dijo Nicoletti. “Es una estrategia empresarial que no está funcionando y que está provocando una baja de calidad en el periodismo, y quizás esto también esté relacionado con la caída de la credibilidad que está sufriendo el periodismo”.

Para la coordinadora general del Premio Adelmo Genro Filho, Marli dos Santos, la investigación de Nicoletti innova al proponer un listado de indicadores que pueden colaborar con el diagnóstico de condiciones laborales y calidad del periodismo, con aplicaciones en el mercado laboral, para entidades. escuelas de clase y periodismo.

“Investigar esta relación es fundamental para que el periodismo sea un interlocutor competente para la democracia, cumpliendo con su compromiso social. Esto nos permite establecer un diálogo con la sociedad, además de ser un aporte muy importante de la academia al periodismo”, dijo ella a LJR.

Además, en un momento en el que la prensa está bajo la presión de los demagogos políticos y el público por un lado, y la crisis del modelo de negocio por otro, mostrar claramente cómo los problemas estructurales afectan la calidad de la información puede ser visto por algunos como un ataque que debilita aún más al periodismo, en un momento en el que hay poca defensa. Sin embargo, para Rogério Christofoletti, investigador responsable del Observatório da Ética Jornalística (Objethos), ampliar el debate es fundamental para reforzar la función social del periodismo.

“En Brasil, el debate sobre la calidad del periodismo casi siempre toma en cuenta solo la estructura de las redacciones y la capacidad de las empresas para ofrecer sus productos y servicios. Pero las condiciones de producción también cubren las condiciones laborales de los profesionales involucrados”, dijo a LJR. “La tesis de Janara acerca estos polos, permitiendo reconocer el peso de los periodistas en el resultado final de lo que llega al público. Esto amplía los horizontes de la discusión sobre el tema”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Latam Journalism Review / Knight Center