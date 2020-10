Impactantes videos del tsunami en Turquía, tras el terremoto

octubre 30, 2020 - 11:24 am

El terremoto registrado este viernes 30 de octubre en el Mar Egeo, de una magnitud de 6,8 grados, que derribó una docena de edificios en la ciudad turca de Esmirna y generó un pequeño tsunami que inundó el distrito costero de Seferihisar.

La cifra de muertos ascendió[o a seis. Aunque no parece haberse observado una ola destructiva, el nivel de agua subió de forma repentina un metro e inundó una importante parte de esta ciudad turística de 44.000 habitantes, según muestran vídeos de vecinos.

Las aguas arrastraron sillas, mesas, sombrillas y otros enseres por las calles al tiempo que numerosas embarcaciones del puerto de yates de la ciudad se soltaron de sus amarres.

Seferihisar se encuentra a 17 kilómetros del epicentro del temblor, ubicado en el mar Egeo, a unos 10 kilómetros de las costas de la isla griega de Samos.

Mientras tanto, en la ciudad de Esmirna, capital de la provincia homónima, ubicada 60 kilómetros más al norte, se ha derrumbado al menos una docena de edificios, algunos de ellos bloques de pisos.

El ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, Murat Kurum, confirmó a la emisora NTV que “hay ciudadanos atrapados bajo los escombros” e indicó que ya han empezado las labores de rescate.

El derrumbe de un edicifio en la ciudad turca de Esmirna fue provocado por un potente terremoto que sacudió las costas de Turquía y las islas griegas del Egeo https://t.co/Gk4gkphQTL pic.twitter.com/innBK9tCeY — RT en Español (@ActualidadRT) October 30, 2020

6.5-7 mag quake 15 min ago off Izmir, Turkey.

Takr care, best wishespic.twitter.com/YxHSTlJEsR — avi scharf (@avischarf) October 30, 2020

BREAKING – Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

VIDEO 3: Heart-wrenching scenes from #Izmir, Turkey after a strong earthquake hit the region – The earthquake also hit #Samos, #Greece pic.twitter.com/UYofFzMEcv — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

RT