Hace 82 años Orson Welles provocó pánico en varias ciudades de EE.UU al leer por radio La guerra de los mundos (Guión completo)

El 30 de octubre de 1938 en Estados Unidos, Orson Welles provoca pánico en varias ciudades del país al leer por radio La guerra de los mundos (de H. G. Wells).

La novela de ciencia ficción La guerra de los mundos, de H.G. Wells, fue adaptada varias veces a un guion de radio.

El 30 de octubre de 1938, Orson Welles (1915-1985) y el Teatro Mercury, bajo el sello de la CBS, adaptaron el clásico La guerra de los mundos, novela de ciencia ficción de H.G. Wells, a un guion de radio.

La historia es una adaptación del libro La guerra de los mundos. Los hechos se relataron en forma de noticiario, narrando la caída de meteoritos que posteriormente corresponderían a los contenedores de naves marcianas que derrotarían a las fuerzas norteamericanas usando una especie de «rayo de calor» y gases venenosos. La introducción del programa explicaba que se trataba de una dramatización de la obra de H. G. Wells; en el minuto 40:30 aproximadamente aparecía el segundo mensaje aclaratorio, seguido de la narración en tercera persona de Orson Welles, quince minutos después de la alarma general del país, que llegó a creer que realmente estaba siendo invadido.

Orson Welles había adquirido cierto prestigio dramatizando algunas obras como Los miserables en programas de radio, de modo que en julio de 1938 el Columbia Broadcasting System (CBS) le ofreció realizar un programa semanal en la cadena dramatizando obras. De este modo, Howard Koch, que escribiría más tarde el guion de Casablanca, adaptaba obras como Drácula o El Conde de Montecristo y Welles las interpretaba. En la emisión de La guerra de los mundos Welles interpretaba al profesor Pierson, el científico que explicaba lo ocurrido, mientras que también participaba un actor imitando al periodista Carl Philips. La emisión empezaba así: Señoras y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News. Desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte entre las 7:45P.M. y las 9:20P.M

Inmediatamente pasaban a la banda de música supuestamente desde el Hotel Park Plaza, y periódicamente la interrumpían para informar de la ficticia invasión marciana. Una de las intervenciones del personaje Carl Philips desde Grovers Mill, Nueva Jersey, era:

Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado… ¡Espera un minuto! Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien… o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos… ¿Son ojos? Puede que sean una cara. Puede que sea…

Los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción pensaron que se trataba de una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey (donde supuestamente se habrían originado los informes). La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. Al día siguiente saltaron protestas exigiendo responsabilidades, la cabeza de Orson Welles y una explicación, de modo que el propio Orson Welles pidió perdón por la broma de Halloween, considerada una burla por los oyentes.

La histeria colectiva demostró el poder de los medios de comunicación de masas, y este curioso episodio también catapultó a la cima la carrera de Welles.

El programa duró casi 59 minutos. Los primeros cuarenta correspondieron al falso noticiario, que terminaba con el locutor en la azotea de la CBS falleciendo a causa de los gases y seguía con la narración en tercera persona del profesor Pierson, que describía la muerte de los invasores.

Guión de La Guerra de los Mundos

(Duración: 58 minutos)

LOCUTOR 1. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan

a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en… La Guerra de los Mundos de H..

G. Wells.

CONTROL: sintonía de entrada (versión corta de 22 seg) hasta final.

LOC 1. Señoras y señores, a continuación el director del Teatro Mercurio del Aire y

protagonista de esta emisión… Orson Welles.

ORSON WELLES. Sabemos ahora, que en los primeros años del siglo XX, nuestro

planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras.

Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples

ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados, tan minuciosamente, como el hombre mismo hace con un microscopio cuando examina los microbios que se concentran y multiplican dentro de una gota de agua.

La gente se movía alegremente de un lado a otro por todo la faz de Tierra, dedicada a

sus particulares quehaceres. Individuos plenamente convencidos de su dominio

sobre este pequeño planeta del sistema solar, que, por casualidad, o mejor dicho, por

designio Divino, el hombre ha heredado, escapando, así, de la misteriosa oscuridad del

tiempo y del espacio. Sin embargo, a través del inmenso universo, mentes que son a nuestras mentes como las nuestras lo son a las de las bestias de la jungla, inteligencias poderosas, frías y carentes de sentimientos, contemplaban con envidia nuestro planeta Tierra. Seres que lentamente, pero con mucha seguridad, preparaban un plan contra nosotros. Fue en el año 39 de siglo XX cuando llegó la gran desilusión. A finales del mes deoctubre sucedió lo inesperado. Los negocios estaban en su mejor momento y el miedo a la guerra se había alejado. Gran número de personas encontraba trabajo nuevamente, y las ventas en los comercios se disparaban.

Era la noche del 30 de octubre. La agencia de noticias Crossley estimó que unos

treinta y dos millones de personas, en todo el país, tenían, en ese instante, conectada la

radio.

(

(( 111ººº TTTiiieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaal

ll::: 222’

’’::: 111999””” )

))

CONTROL: efecto de paso de dial de radio que FUNDE con la voz siguiente:

LOCUTOR 3 …durante las restantes veinticuatro horas sin cambios apreciables en la

temperatura. Se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado

sobre Nueva Escocia, que motivará que una baja presión penetre rápidamente hacia los

estados del noroeste, acompañada con posibles lluvias y vientos huracanados.

Temperatura máxima, 16 grados; mínima de 8 grados. Esta predicción ha sido

facilitada por el Departamento Central de Meteorología.

Estimados oyentes, nos trasladamos, ahora, al salón del Hotel Meridian Plaza, en

mismo centro de Nueva York, para que puedan escuchar ustedes la música que está

noche va interprentar Ramón Raquello y su orquesta.

CONTROL: entra tema instrumental “ La Paloma” durante 15 segundos y pasa

a fondo. Desvanece durante la última frase subrayada.

LOCUTOR 4. Buenas noches damas y caballeros. Desde el salón del Hotel Meridian

Plaza, les invitamos a disfrutar de la música de Ramón Raquello y su orquesta. Con un

toque de sentimiento español, Ramón Raquello interpreta… La Cumparsita.

CONTROL: tema instrumental “La Cumparsita ” 17 segundos y desvanece.

LOCUTOR 2. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile, para

comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental

Radio. A las ocho menos veinte, hora central, el profesor Farrell del Observatorio de

Mount Jennings de Chicago, Illinois, comunica que se han observado en el planeta

Marte algunas explosiones de gas incandescente, que se suceden a intervalos regulares.

El espectroscopio revela que se trata de hidrógeno y que, este gas, se dirige en

dirección a la Tierra con enorme rapidez. El profesor Pierson del Observatorio de

Princeton, confirma las observaciones del profesor Farrell, y describe este fenómeno,

como si se tratara de llamaradas de color azul disparadas por un arma de fuego. …

Continuaremos informando.

Ahora volvemos, nuevamente, a la música de Ramón Raquello, que está tocando para

ustedes desde el salón del Hotel Meridian Plaza de Nueva York.

((( 222 ººº TTTi

iieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaalll:

:: 444’’’::: 111888””” )

))

CONTROL: introduce ( fade in) la misma música anterior de “La Cumparsita”

a partir de los últimos 22 segundos. Se deja sonar hasta que la pieza termina y

entran aplausos.

LOC 4 : Y ahora, una melodía que nunca pierde popularidad, el siempre famoso

“Polvo de Estrellas “, Ramón Raquello y su orquesta…

CONTROL: tema instrumental “Polvo de Estrellas”, 21 segundos y desvanece.

LOC 2. Señoras y señores, continuando con las noticias ofrecidas a ustedes hace unos

instantes en nuestro último boletín, les informamos de que el Departamento

Meteorológico del Gobierno ha solicitado, a los más importantes observatorios de la

nación, que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que pudiera

ocurrir en el planeta Marte.

Debido a la anormal naturaleza de estos sucesos, vamos a realizar una entrevista al

prestigioso astrónomo, profesor Pierson, que les explicará su punto de vista, con

relación a estos sucesos.

Dentro de unos momentos, estaremos en el Observatorio Princeton de Nueva Jersey.

Entretanto volvemos a la música de Ramón Raquello y su orquesta.

CONTROL continúa , de nuevo la música de “Polvo de Estrellas” ( hacer un fade

in) mantener en PP 20 segundos y luego desvanece.

LOC 2 : Estimados oyentes, tal como les anuncié, nos trasladamos al Observatorio de

la localidad de Princeton en Nueva Jersey, donde nuestro reportero Carl Phillips, va a

entrevistar al famoso astrónomo profesor Pierson con relación a las recientes

explosiones producidas en el planeta Marte.

Me comunican desde control, que ya estamos en conexión con Princeton, si adelante…

Carl Phillips.

CONTROL: rever en las voces siguientes y sonido tictac de reloj en fondo

PHILLIPS. Buenas noches, señoras y señores. Habla para ustedes Carl Phillips desde

el observatorio de Princeton en Nueva Jersey. Me encuentro, en este instante, en una

gran sala semicircular totalmente oscura, y que llama la atención por su larga

ranura en la bóveda del techo. A través de esta abertura puedo contemplar el cielo

lleno de estrellas, cuyas luces se reflejan sobre el complejo mecanismo del enorme

telescopio instalado aquí. Los ligeros ruidos de tictac que oyen ustedes, no son otra cosa

que las vibraciones de su preciso mecanismo de relojería.

El profesor Pierson está de pie, justamente encima de mí sobre una alta plataforma,

mirando a través de la lente gigantesca. Les ruego, señoras y señores oyentes, que

tengan un poco de paciencia por las posibles interrupciones que pueda haber durante

la entrevista. El profesor Pierson no puede dejar de atender su trabajo, ya que está en

situación de alerta permanente, dada la importancia de los acontecimientos. Él está

muy atento a cualquier comunicación que pudieran recibir en cualquier momento,

pues tiene líneas abiertas con destacados centros astronómicos de todo el mundo…

Profesor, ¿podemos comenzar la entrevista?

PROFESOR PIERSON. Cuando usted guste, señor Phillips.

((( 333º

ºº TTTiiieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaal

ll::: 777’

’’:

:: 000000””” )

))

PHILLIPS : Profesor, ¿sería ser tan amable de contar a nuestros oyentes qué es lo que

está observando, exactamente, en el planeta Marte a través de su telescopio?

PROFESOR PIERSON: En este mismo momento, señor Phlllips, no se nota nada

extraordinario, Un disco rojo flotando en el cielo azul y franjas transversales que cruzan

el disco. Son claramente perceptibles, porque Marte se encuentra, ahora, por su

trayectoria orbital con el sol, en el punto más cercano con respecto a la Tierra.

PHILLIPS: En su opinión, profesor Pierson ¿qué representan esas franjas

transversales?

PROFESOR PIERSON. Puedo asegurarle, señor Phillips, que no son canales, aunque

ésta sea la creencia popular y de quienes imaginan que Marte puede estar habitado.

Desde un punto de vista científico, las franjas mencionadas deben considerarse

sencillamente como el resultado de las condiciones atmosféricas singulares de este

planeta.

PHILLIPS. ¿Está usted, pues, convencido, profesor, como hombre de ciencia , que no

existe en Marte vida inteligente, tal como nosotros la entendemos?

PROFESOR PIERSON. Puedo asegurarle que las probabilidades son de mil contra

una.

PHILLIPS. No obstante, ¿cuál es su opinión sobre esas erupciones gaseosas que

ocurren en períodos regulares en la superficie del planeta?

PROFESOR PIERSON. No tengo, aún, un análisis sobre ello, señor Phillips.

PHILLIPS. Entiendo profesor. Para una mejor comprensión de nuestros oyentes…

¿podría decirnos a qué distancia de la Tierra se encuentra Marte?

PROFESOR PIERSON. A 60 millones de kilómetros, aproximadamente.

PHILLIPS. Bueno, esa parece una distancia que ofrece cierta seguridad… ¡Un

momento, amables oyentes ! Le estan pasando una nota al profesor Pierson.

PROFESOR PIERSON Discúlpeme un momento señor Phillips.

PHILLIPS Mientras el profesor lee esta nota, les recuerdo que estamos hablando

desde el Observatorio Astronómico de Princeton en Nueva Jersey, donde realizamos en

directo una entrevista al prestigioso profesor Pierson… ¡Un momento, por favor! El

profesor Pierson me pasa la nota que le han entregado. Profesor ¿puedo leer a los

oyentes este mensaje?

PROFESOR PIERSON. Sí, adelante señor Phillips.

(

(( 444ººº TTTi

iieeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaal

ll:

:: 888’’’::: 333000””” )

))

PHILLIPS. Señoras y señores, se trata de un telegrama dirigido al profesor Pierson

remitido por el doctor Gray del Museo de Historia Natural, de Nueva York. Les cito:

9: 15 TARDE, HORA OFICIAL DEL ESTE. SISMÓGRAFO REGISTRÓ UN TEMBLOR DE

INTENSIDAD CERCANA A TERREMOTO DENTRO AREA DE RADIO TREINTA KILÓMETROS

DE PRINCETON. RUEGO INVESTIGUE. FIRMADO: LLOYD GRAY, JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE SISMOGRAFIA.

Bueno, Profesor Pierson, ¿ esto podría guardar alguna relación con las explosiones

observadas sobre el planeta Marte?

PROFESOR PIERSON. Lo dudo. Es probable que se trate de un meteorito de

extraordinario tamaño, y su caída es una mera coincidencia en este momento. No

obstante, nosotros iniciaremos una investigación mañana a la luz del día .

PHILLIPS. Gracias profesor. Señoras y señores, desde el Observatorio Astronómico

de Princeton, Nueva Jersey, hemos estado conversando en directo durante los últimos

diez minutos con el profesor Pierson, sobre las misteriosas perturbaciones en la

superficie del planeta Marte. Devolvemos, ahora la conexión a nuestros estudios

centrales de Nueva York. Habló para ustedes Carl Phillip.

CONTROL: música suave de piano 10 segundos y desvanece.

LOC 2 . Señoras y señores, nos llega un despacho de la agencia Intercontinental

Radio, de Toronto, Canadá. El profesor Morse de la Universidad de Macmillan

manifiesta que se han observado un total de tres explosiones en el planeta Marte entre

las 7: 45 horas y las 9:20 de la tarde, hora oficial del este. Ello confirma los

anteriores informes recibidos de los observatorios americanos.

En este instante, nos llega una última hora desde un lugar muy próximo a nosotros,

Trenton, Nueva Jersey, comunica que a las 8.50 horas de la tarde, un enorme objeto

ardiente, que se supone pueda ser un meteorito, ha caído en una granja de las cercanías

de Grovers Mill, Nueva Jersey a 22 kilómetros de Trenton. El resplandor fue visible

en un radio de cientos de kilómetros y el ruido del impacto se oyó en sentido norte

hasta la ciudad de Elizabeth.

Les comunicamos que nuestro reportero Carl Phillips ya se dirge con la unidad móvil

al lugar del suceso, para facilitarnos más información tan pronto como pueda llegar

desde Princeton. Entretanto, vamos a conectar con el Hotel Martinet en Brooklyn,

donde Bobby Millette y su orquesta, estan ofreciendo un programa de música de

baile.

((( 555º

ºº TTTi

iieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaal

ll::: 111000’

’’::: 333000””” )

))

CONTROL: introduce( fade in) música estilo swing, 22 segundos y desvanece

LOC 2. ¡Atención, interrumpimos la música, porque estamos, ya, en Grovers Mill,

Nueva Jersey!

CONTROL : ruidos y murmullos de la multitud con sirenas de la policía en fondo.

Poner filtro en la voces que siguen.

PHILLIPS. ( tono fluido y algo agitado) Señoras y señores les habla, nuevamente,

Carl Phillips desde la granja Wilmuth en Grovers Mill, Nueva Jersey. El profesor

Pierson y yo hemos hecho el camino desde Princeton a aquí en apenas unos

minutos. Bueno… yo no sé por dónde comenzar, para darles a ustedes testimonio del

extraño escenario que tengo ante mis ojos; esto parece sacado de los cuentos de “Las

Mil y una Noches”.

Acabo de llegar aquí y todavía no he tenido casi oportunidad de echar una mirada por

los alrededores. Supongo… si, supongo… que lo que tengo delante de mí, medio

enterrado en un gran hoyo, es esa cosa que se ha estrellado. Ha debido caer con una

fuerza impresionante. El terreno está cubierto por los trozos del árbol con el que ha

impactado. Lo que yo puedo ver del… del objeto no tienen parecido alguno con un

meteorito. Al menos, con ninguno de los que yo he visto en mi vida. Más bien se

parece a un enorme cilindro. Tiene un diámetro de… ¿de cuánto diría usted, profesor

Pierson?

PIERSON. (separado del micro) Unos treinta metros.

PHILIPS: Unos treinta metros… El metal de la cubierta es como… Bueno, tampoco he

visto nada parecido a esto en toda mi vida. Su color es algo así como

blancoamarillento. Algunos curiosos están empujando para acercarse, a pesar de los

esfuerzos de la policía que tiene acordonada la zona. La gente se está colocando

precisamente delante de mí y no me dejan ver… ¿Quisieran ustedes hacer el favor de

echarse a un lado? ( murmullos) ¡Hagan el favor! ¡Agente, ayúdeme.

CONTROL: silbato de policía.

POLICIA: ¡Échense a un lado! (murmullos) ¡Apártense! Sólo puede pasar la Prensa.

PHILLIPS: Mientras la policía empuja a la multitud, nosotros tenemos aquí al

propietario de la granja, el señor Wilmuth. Estoy seguro que tendrá algunas cosas

interesantes que añadir a lo que les estamos contando. Señor Wilmuth, ¿sería tan

amable de contar a nuestros radioyentes lo que usted vió cuando cayó el extraño

objeto, justamente en la parte posterior de su casa?

Por favor, acérquese un poco más. Señoras y señores, les va a hablar a ustedes el señor

Wilmuth.

(

(( 666º

ºº TTTi

iieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaal

ll::: 111222’’’:

:: 222000””” )

))

WILMUTH (alejado del micro): Yo estaba oyendo la radio y…

PHILLIPS: ¡ Venga aquí más cerca ¡

WILMUTH. ¡Si, perdón! ¿Qué dice?

PHLLIPS. ¡ Que más cerca y que hable más alto, por favor!!

WILMUTH. Si, señor… dicía que cuando estaba yo en la cama esuchando la radio,

un profesor hablaba sobre Marte, y yo, ya le digo, yo ya estaba medio dormido… si

medio dormido y …

PHILLIPS. Bien, si; señor Wilmuth. Y ¿qué pasó entonces?

WILMUTH. Como les estaba diciendo, yo estaba oyendo la radio ya un poco

adormilado…

PHILLIPS. Sí, si, señor Wílmuth, ¿pero qué vio usted entonces?

WILMUTH. En un primer momento no vi nada, pero si oí un ruido…

PHILLIPS. ¿Qué clase de ruido?

WILMUTH. Un ruido como un zumbido. Algo así: sh, sh, sh…, algo parecido a un

cohete de fuegos artificiales.

PHILLIPS. Y luego ¿qué?

WILMUTH. Me acerqué a mirar por la ventana. Yo juraría que estaba soñando.

PHILLIPS. ¿ Y qué más?, diga.

WILMUTH. Vi una especie de rayo de luz verdoso y luego ¡pum! Algo que se estrelló

fuertemente contra la tierra. El temblor ¡Me tiró al suelo!

PHILLIPS. Bien, ¿se asustó usted entonces, señor Wilmuth?

WILMUTH. Pues… no asustarme no, más bien… me puse de los nervios por el

destrozo que vi y…

PHILLIPS. Gracias, señor Wilmuth. Muchas gracias.

WILMUTH. ¿ No… no quiere usted que le siga contando?

(

(( 777º

ºº TTTi

iieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaal

ll::: 111333’’’::: 111555””” )))

PHILLIPS. No, muchas gracias, ya es bastante y ha estado muy bien… Señoras y

señores, acaban de oír ustedes al señor Willmuth propietario de la finca donde un

extraño objeto volante acaba de impactar. Desearía poder trasladar a ustedes

exactamente el ambiente que tiene este fantástico lugar. Hay cientos de coches que se

encuentran estacionados en un terreno próximo a nosotros. La policía trata de contener

la avalancha de vehículos que desde la carretera se dirigen hacia esta granja, pero

nada pueden hacer. Ahora mismo, están rompiendo el cordón policial a uno y otro

lado. Los faros de los coches proyectan una intensa luz sobre el gran agujero donde el

objeto se encuentra medio enterrado. Algunos de los curiosos más arriesgados se

atreven a llegar hasta el borde mismo del hoyo. Sus siluetas se distinguen muy bien por

el resplandor del metal.

Un hombre se acerca para tocar el objeto. ( discusión entre un curioso y un policía )

En estos momentos sostiene una discusión con un policía y éste hace que se retire.

Señoras y señores, hay algo que no me he acordado de mencionarles, a causa de la

situación tan agitada. Se trata de un ruido que , ahora, se percibe con gran nitidez.

CONTROL: entra efecto de vibración metálica en 2º Plano

Es posible que ustedes lo puedan también apreciar en sus aparatos de radio… Es un

extraño sonido que parece salir desde dentro del objeto.

Voy a aproximar más el micrófono. Ahora estoy a unos cinco metros de distancia del

agujero ¡Escuchen!.. (un silencio para dejar oir el ruido)

CONTROL: sube efecto a Primer Plano durante 4 segundos y se mantiene en F

¿Se escucha bien, así, compañeros? ( silencio 2 seg.) ¡Un momento, eh, profesor

Pierson! ( fuera de plano micro ) ¡ profesor Pierson! ¡Por favor, acérquese!

PROFESOR PIERSON. ( fuera de plano micro ) Diga, señor, Phillips.

PHILLIPS. ¿Puede usted decirnos qué clase de ruido es éste que se oye?

PROFESOR PIERSON. Supongo que será debido al cambio brusco de temperatura

por el impacto.

PHILLIPS. ¿Piensa todavía usted, profesor, que se trata de un meteorito?

PROFESOR PIERSON. Tengo ya dudas. La envoltura metálica puede considerarse

realmente como extraterrestre, desde luego no se encuentra en este planeta.. Asimismo,

es normal que al entrar en la atmósfera de la Tierra, el fuerte roce origine

innumerables agujeros en la superficie de los meteoritos. Pero este objeto presenta una

envoltura totalmente lisa y, según puede usted apreciar, es de forma cilíndrica…

(es interrupido en palabra subrayada)

PHILLIPS. ¡Un momento! ¡Algo sucede! ¡Señoras y señores, esto es increíble!¡El

extremo superior del cilindro está comenzando como a pelarse ¡La cabecera empieza a

dar vueltas como un tornillo! ¡El objeto debe de estar hueco!

(

(( 888º

ºº TTTi

iieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaal

ll:

:: 111444’’’:

:: 444555””” )))

CONTROL: entra efecto de desenroscar sonido metálico (cafetera) 5 seg y a F.

VARIAS VOCES:

V 1 : ¡Se está moviendo!

V 2: ¡Miren, la maldita cosa esa se está desenroscando!

POLICIA :¡Échense atrás! ¡Fuera de ahí! ¡Atrás digo!

V 1: ¡Tal vez haya hombres dentro que tratan de salir!

V 2: ¡ Pues está ardiendo al rojo vivo! ¡Van a arder como trapos!

POLICIA : ¡Atrás, atrás, allí! ¡Echen atrás a esos idiotas!

CONTROL: sonido estridente de una gran pieza metálica que cae al suelo y

continúa vibración metálica.

VOCES 1 y 2 .: ¡Ha caído! ¡La tapa se ha soltado! ¡Cuidado! ¡Aquí!

POLICIA: ¡Échense atrás!

PHILLIPS: Señoras y señores, esto es lo más terrible que yo he visto en mi vida.

¡Un momento! Alguien se desliza hacia afuera por el hueco de la cabecera del objeto.

Alguien o… algo. Me parece apreciar que una cosa intenta asomarse fuera de ese negro

agujero, aparecen, ahora, dos discos luminosos, creo que nos miran… ¿Serán ojos?

¡Pudieran ser de una cara. Pudiera ser de…!

CONTROL: Gritos de horror procedentes de la multitud y que continúan de fondo.

Pitos y sirenas de policía.

¡Dios santo! Algo se arrastra como serpenteando fuera de la sombra, parece una

serpiente grisácea. Ahora otra más, y otra y otra. No, realmente son tentáculos, ahora

lo veo mejor. Es una criatura grande, mayor que un oso y su cuerpo es muy brillante.

Pero ¡esa cabeza… ! Es… es algo indescriptible. Apenas puedo aguantar sin salir

corriendo. Los ojos de este extraño ser son negros y brillan como los de una culebra. La

boca tiene forma de V por la que cuelga repugnante saliva. Este monstruo tiene

dificultad para moverse y parece que su enorme peso lo aplasta… o tal vez sea la fuerza

de nuestra gravedad.

Atención, ahora el bicho se está levantando… La gente se echa hacia atrás. Ésta es la

más increíble experiencia que… apenas puedo encontrar palabras… al mismo tiempo

que les hablo, me estoy moviendo, tirando del largo cable de mi micrófono de mano.

Disculpen, hay que hacer un alto en la conexión, porque la policía nos está apartando.

Voy a una posición más segura, ¡ Por favor, mantengan la sintonía. Atención

compañeros, os pido paso enseguida…

(

((999º

ºº TTTiiieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaalll::: 111666’’’::: 111666””” )

))

CONTROL : introduce (fade in) música de piano sube a PP 8 seg. y a F

LOC 3. Les estamos ofreciendo en directo lo que está sucediendo en la granja

Wilmuth en Grovers Mill, Nueva Jersey.

CONTROL : sube música piano a PP, 8 seg. y desvanece.

Regresamos de nuevo a Grovers Mill con nuestro reportero Carl Philllps. Adelante

compañero…

CONTROL: ambiente de muchedumbre con sirenas de policía a lo lejos, en

plano de fondo

PHILLIPS. Señoras y señores – ¿Se me oye?- … repito, señoras y señores aquí estoy

nuevamente, detrás de un muro de piedra junto al jardín del señor Wilmuth. Desde aquí

puedo abarcar completamente todo el escenario de lo que está ocurriendo en Grovers

Mill.

Voy a seguir ofreciéndoles todos los detalles, mientras pueda ver lo que pasa y no se

corte la conexión. Ha llegado más policía. Cerca de treinta agentes están rodeando el

gran hoyo producido por el extraño objeto. Ahora ya no es necesario retirar a la gente,

pues el miedo hace que todos guarden una distancia prudencial.

Guión radiofónico de “La Guerra de los Mundos”

Hay un capitán de policía está charlando con alguien que me parece conocido, Ah, sí!

es con el profesor Píerson. Sí, es él. Ahora se separan los dos. El profesor da vueltas

cerca del agujero estudiando el objeto, mientras el capitán y dos policías avanzan

sosteniendo algo entre sus manos. Ya puedo ver lo que es. Es un pañuelo blanco atado

a un palo muy largo. Es, sí… una bandera blanca, una bandera de paz. Confiemos en

que esos seres sepan lo que esto significa o lo que significa cualquier cosa!…

CONTROL: silbido seguido de zumbidos, que van aumentando de nivel.

¡ Esperen! ¡Algo ocurre. !

¡ Atención, una forma encorbada se levanta del hoyo! Me parece distinguir algo

parecido a un fino rayo de luz dirigido contra una especie de espejo. ¿Qué es esto?

¡Un chorro de llamas salta desde ese espejo sobre la gente que empieza a correr!

CONTROL: barullo y gente corriendo.

¡Las personas están cayendo al suelo! ¡Dios mío, todos se están abrasando!

¡Todo el campo está comenzando a arder!

CONTROL: explosión y llamas, alaridos y chispazos

¡ Los árboles.. las granjas… los depósitos de combustible de los automóviles… el fuego

se extiende por todas partes. Viene hacia aquí. (fuerte alarido) Lo tengo prácticamente

encima, atención compañeros tengo que… ¡

(((111000 º

ºº TTTiiieeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaalll::: 111888’

’’::: 000000””” )

))

CONTROL: efecto de chasquido del micrófono y corte brusco del micro,

interferencias y luego absoluto silencio, 5 segundos.

LOC 3. Señoras y señores, por causas que se nos escapan, no podemos continuar

transmitiendo para ustedes desde Grovers Mill.

Evidentemente, se han producido ciertas dificultades en nuestra unidad móvil

desplazada allí. Sin embargo, intentaremos conectar, de nuevo, lo más pronto posible.

Entretanto, les ofrecemos una última noticia, al respecto, procedente de San Diego,

California. El profesor Indellkoffer, durante una cena-reunión de la Sociedad

Astronómica de California, ha expresado su opinión sobre las explosiones en el planeta

Marte, en el sentido de que no son nada más que agudas perturbaciones de carácter

volcánico en la superficie del planeta. A continuación, hacemos una breve pausa

musical y enseguida volvemos.

CONTROL: música de piano, 10 segundos y desvanece.

i

LOC 2 : Señoras y señores, en este momento nos llega un mensaje a través de una

llamada telefónica desde Grovers Mill. Aguarden un momento. (2 segundos de

silencio) Si… me dicen que… unas cuarenta personas entre ellas varios soldados,

yacen muertos en un campo… al este del pueblo de Grovers Mill. Los cadáveres están

totalmente calcinados e irreconocibles…

Atención, me comunican que tenemos una importante conexión con… si… les

ofrecemos a continuación las palabras del General de Brigada Montgomery Smith,

comandante militar de Trenton, Nueva Jersey.

CONTROL: voz filtrada, sonido telefónico.

GENERAL SMITH: ( en tono plano y frío ) He recibido indicaciones del

gobernador de Nueva Jersey para poner en estado de guerra los condados de Mercer y

Middlesex, así como todas las poblaciones desde Princeton a Jamesburg. Nadie podrá

entrar dentro de los limites de este área, si no dispone de pase especial expedido por

las autoridades estatales o militares.

Varias unidades militares se dirigen desde Trenton a Grovers Mill para ayudar a la

evacuación de la población que se encuentre afectada por estas operaciones militares.

Gracias.

LOC 2. Acaban ustedes de oír al general Montgomery Smith, comandante en jefe

militar de Trenton, Nueva Jersey .

Continúan llegando más detalles de la catástrofe en Grovers Mill. Las criaturas

extraterrestres, después de su mortal ataque, se han retirado hacia su guarida y no

están impidiendo que los bomberos rescaten a las víctimas y apaguen los fuegos.

Todos los cuerpos de bomberos del condado de Mercer se han desplazado a la zona y

están luchando contra las llamas que amenazan a las poblaciones cercanas.

Estimados oyentes, hasta ahora, no nos ha sido posible restablecer la conexión con

nuestra unidad móvil destacada en Grovers Mill. Estamos a la espera de volver a

transmitir desde allí dentro de my poco. Entretanto, les ofrecemos una … ¡Eh, sí un

momento por favor!

(

((111111º

ºº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaal

ll::: 222000’

’’:

:: 222000””” )))

CONTROL : silencio de 3 segundos y pequeño ruido de susurros

Estimados oyentes, acaban de comunicarme que se ha establecido contacto con uno de

los testigos presenciales de la tragedia. Nos referimos al propio profesor Pierson que

se encuentra en una granja cerca a Grovers Mill. Allí se ha instalado un puesto de

observación y dado su carácter de hombre de ciencia, les va a dar a ustedes su

explicación de este desastre.

¡Ya tenemos comunicación con el profesor Pierson, su voz nos llega hasta nuestros

estudios centrales mediante conexión especial de línea directa. Profesor Pierson…

adelante.

i

CONTROL: efecto de tenues golpecitos al mic con pitidos de acople de línea y

filtro en la siguiente voz

PROFESOR PIERSON ( voz filtrada algo metálica) Si atención… les comunico que

con relación a las criaturas salidas del cohete cilíndrico de Grovers Mill, no puedo

darles a ustedes una información oficial, ni sobre su naturaleza ni en cuanto a su

origen o a sus propósitos aquí en nuestro planeta Tierra.

Por lo que se refiere a sus instrumentos de destrucción, únicamente puedo aventurar

una explicación llena de reservas. A la falta de términos más precisos, me referiré la

misteriosa arma que utilizan contra nosotros, con el nombre de… rayo de calor.

Es absolutamente evidente que estos seres extraterrestres poseen un conocimiento

científico mucho más avanzado que el nuestro. Mi opinión personal es que, gracias a su

tecnología, pueden concentrar un intensísimo calor en una cámara no conductiva.

Este intenso calor lo proyectan por medio de un doble rayo paralelo contra el objeto

elegido, valiéndose de un cristal parabólico pulimentado, de composición desconocida.

Es algo análogo a como el espejo de un proyector de faro lanza su rayo de luz. Esta es

mi conjetura sobre el origen de esta especie de rayo de calor.

LOC 2. Gracias profesor Pierson. ¡Atención señoras y señores oyentes! Nos llega un

comunicado urgente desde Trenton, Nueva Jersey. ( tono de tristeza) Lamentamos tener

que informarles de que en un hospital de Trenton, ha sido identificado el cuerpo

carbonizado de nuestro compañero Carl Phillips, reportero de esta emisora.

Ahora nos llega otra noticia desde Washington, distrito federal.

La oficina del director de la Cruz Roja Nacional informa de que diez unidades de la

Cruz Roja han sido enviadas al Cuartel General Miltar, ubicado en las afueras de

Grovers Mill, Nueva Jersey.

Otro comunicado de la policía del estado de Prínceton nos dice que los fuegos de

Grovers Mill y alrededores han sido sofocados por los bomberos. Los observadores

informan de que todo está tranquilo en estos momentos en el gran hoyo de los

extraterrestes, y que no hay señal de vida alguna en el morro del cilindro.

Y ahora, señoras y señores oyentes, les ofrecemos una importante declaracion del

señor Harry MacDonald, vicepresidente encargado de operaciones de esta emisora.

(

((111222º

ºº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaalll:

:: 222222’

’’:

:: 333111””” )

))

MAC DONALD. Hemos recibido una solicitud de la Jefatura Militar de Trenton, para

poner su disposición todos nuestros equipos de radio. Dada la gravedad de la situación

nacional, y estimando que la radiodifusión debe siempre estar al servicio del interés

público, hemos acordado facilitar al ejército de Trenton, todas nuestros medios técnicos.

LOC 2 Señoras y señores oyentes, me comunican que tenemos establecida conexión

con el puesto de mando militar de campaña, establecido en las cercanías de Grovers

Mill, Nueva Jersey. Adelante.

CONTROL: filtro de voz y efecto de batido de RF, marcha de tropas y motores

de carros de fondo.

CAPITÁN: ( tono rudo ) Les habla el capitán Lansíng, de la brigada de trasmisiones

militares de la Guardia Nacional, destinado en el campo de operaciones en la

localidad de Grovers Mill. La situación causada por la presencia de ciertos seres

invasores de naturaleza todavía no identificada, está ahora bajo completo control.

El extraño objeto cilíndrico, localizado en un hoyo, se encuentra debajo de nuestra

posición, y está, ahora mismo, rodeado por ocho batallones de infantería

suficientemente armados con rifles y ametralladoras, y sin la necesidad de artillería

peasada.

La alarma social surgida, en un principio, es ahora, por tanto, injustificada. Esas

cosas, sean lo que sean, no se atreverán a sacar sus cabezas por el borde de su

guarida. Con la luz de los focos instalados aquí, puedo ver perfectamente el lugar

donde se esconden. A pesar de las mortíferas armas de que se ha dicho disponen

estas criaturas, no podrán soportar el fuerte disparo de todas nuestras

ametralladoras. Tenga la seguridad de que esto no representará otra cosa que una

simple experiencia militar más para nuestas tropas.

Puedo notar, desde aquí, los uniformes de color caqui de nuestros soldados, que cruzan

por delante y detrás de los focos. Esto tiene todo el aspecto de una batalla real. En los

bosques que limitan el río Millstone, aparecen pequeñas nubes de humo que,

seguramente, provienen de las hogueras de los acampados allí . Es probable que

pronto comience nuestra acción militar. Veo ahora, que una de las compañías se

despliega por el flanco izquierdo.

Nuestro ataque es ya inminente y… ¡Un momento, por favor! ¡Advierto algo en el

morro del cilindro! No, perdonen, no es más que una sombra. En este momento las

tropas ya están en muy cerca de la granja de Wilmuth. Siete mil soldados se aproximan

cerrando el cerco…

CONTROL: efecto de batido de RF y vibración metálica.

¡Esperen un momento! ¡No, no era una sombra! ¡Es algo que se mueve… de metal

sólido… una especie de coraza que se alza por la parte exterior del cilindro! ¡Se va

haciendo cada vez más alto! ¡Atención! Está alzándose sobre unos píes… en realidad,

levantándose sobre una especie de largas patas metálicas. ¡En estos momentos está

alcanzando una altura por encima de los árboles! ¡Los proyectores lo enfocan! ¡Esperen!

CONTROL: corta efecto batido de RF en palabra anterior subrayada y

silencio brusco de 5 seg

i

LOC 3. Señoras y señores, tengo el deber de comunicarles algo sumamente

importante. De las observaciones de tipo científico, así como de nuestros propios datos

recabados, no hay duda alguna, aunque esto pueda parecer inverosímil, que los

extraños seres que han ocupadon esta noche, los campos y poblaciones de Jersey, son

la vanguardia de un ejército invasor alienígena procedente del planeta Marte. La batalla

que ha tenido lugar en Grovers Mill, ha ocasionado una de las más desastrosas derrotas,

jamás sufridas por un ejercito en los tiempos modernos. Siete mil hombres armados con

rifles y ametralladoras combatieron contra una única máquina de guerra de los

invasores marcianos. Solamente ciento veinte hombres se han podido salvar. El resto

yace muerto en el campo de batalla entre las poblaciones de Grovers Mill y Plainsboro.

Unos han sido aplastados y pisoteados hasta morir por las patas de hierro del

monstruo. Otros murieron carbonizados a causa del mortífero rayo de calor marciano.

El monstruo controla, en la actualidad, el centro de Nueva Jersey y ha dejado dividido

al Estado en dos partes.

Están cortadas las líneas de comunicación de Pennsylvania al océano Atlántico. Las vías

de ferrocarril están destrozadas y no hay servicio ferroviario entre Nueva York y

Filadelfia, a excepción de algunos trenes entre Allentown y Phoenixvílle. Las

carreteras hacia el norte, sur y oeste se encuentran abarrotadas de gente que huye

aterrorizada. La policía y el ejército de reserva son incapaces de controlar la frenética

huida. Mañana esta gente que huye habrá entrado en oleadas a Filadelfia, Camden y

Trenton, y provocaran un gran colapso en dichas ciudades.

En estos momentos, se ha decretado la ley marcial en Nueva Jersey y en la parte oeste

de Pennsylvania.

Estimados oyentes, nos trasladamos, en este instante, a Washington, para que escuchen

un importante comunicado que podría decretar el estado de emergencia nacional.

Atención, habla el Secretario de Interior de la Nación.

(((111333ººº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaalll::: 222666’

’’:::111666””” )))

SECRETARIO ESTADO. (tono de discurso político muy retórico que imita la voz de

Roosevelt) Ciudadanos de esta nación. No trataré de ocultar la gravedad de la situación

por la que atraviesa este país, ni la constante preocupación del Gobierno en proteger las

vidas y propiedades de la población. Sin embargo, deseo inculcar en vosotros

ciudadanos de a pie y funcionarios públicos, a todos en general, la urgente necesidad

de conservar la calma y de contribuir a ella con vuestros recursos. Afortunadamente,

este peligroso enemigo se encuentra todavía dentro de un área relativamente reducida

y podemos tener la firme confianza de que nuestras fuerzas militares tendrán la

potencia suficiente para contenerlo allí. Entretanto, puesta nuestra fe en Dios, debemos

proseguir todos y cada uno de nosotros en el cumplimiento de nuestros deberes, de

modo que podamos ofrecer a este adversario destructor, el frente sólido de una nación

unida, valiente, y dedicada a la preservación de la supremacía humana sobre la Tierra.

… Gracias.

Guión radiofónico de “La Guerra de los Mundos”

LOC 3 . Acaban de oír ustedes, desde Washington, al Secretario del Interior, que ha

anunciado el estado de emergencia nacional. Son numerosísimos los despachos de

agencia que nos llegan a cada instante y se van amontonando, aquí, en nuestro

estudio. Nos informan, ahora, que la parte central de Nueva Jersey está incomunicada

por radio, a causa de los efectos del rayo de calor de las criaturas extraterrestres sobre

las líneas de alto voltaje y los equipos eléctricos.

Aquí tenemos otro despacho de agencia transmitido desde Nueva York. Se reciben

telegramas de instituciones científicas inglesas, francesas, alemanas que ofrecen su

colaboración.

Los astrónomos informan de que se producen continuadas explosiones de gases, a

intervalos regulares, sobre el planeta Marte. La mayoría de nuestros comunicantes

opinan que el enemigo trata de enviar refuerzos de nuevos cohetes con máquinas de

guerra. Se han hecho tentativas para localizar al profesor Pierson en Princeton, que ha

estado observando a los marcianos desde muy cerca. Se teme que haya podido morir en

la reciente batalla.

Despacho ahora desde Langham Fleid, Virginia: aviones de reconocimiento informan

que tres máquinas marcianas, visibles por encima de las copas de los árboles, avanzan

hacia el norte en dirección a Somervílle, mientras que la población huye por delante de

ellas. Parece ser que los marcianos no están haciendo uso de su arma por rayos. Los

invasores están avanzando a gran velocidad eligiendo bien los caminos. Por el

momento, no están destruyendo las ciudades ni pueblos, sólo se preocupan por

derribar las líneas de alta tensión, los puentes y vías de ferrocarril. Aparentemente, su

estrategia consiste en acabar con toda resistencia, cortar las comunicaciones y

desorganizar la sociedad humana.

Aquí tenemos una nueva noticia que nos llega de Basking Ridge, Nueva Jersey: Unos

cazadores se han encontrado con un segundo cilindro, semejante al primero, incrustado

en la gran zona pantanosa situada a veinte kilómetros al sur de Morristown.

Piezas de artillería del ejército se dirigen a Newark para destruir a la segunda unidad

invasora antes de que el cilindro pueda abrirse y salir su máquina de guerra. En estos

momentos están tomando posiciones en las colinas de las montañas Watchung.

Oigan otro despacho de agencia remitido desde Langham Field, Virginia: Los aviones

de reconocimiento informan que las máquinas enemigas, en número de tres, aumentan

su velocidad hacia el norte, derribando casas y árboles, y manifiestan una evidente prisa

en establecer contacto con sus aliados, caídos al sur de Morristo. Las máquinas han sido

avistadas por un telefonista al este de Middlesex y a doce kilómetros de Plainfleld.

Aquí hay otra noticia de Winston Field, Long Island: una escuadrilla de bombarderos,

con explosivos pesados, vuela hacia el norte en persecución del enemigo. Aviones de

caza hacen las veces de patrulleros. Están avistando al enemigo que marcha

rápidamente

Guión radiofónico de “La Guerra de los Mundos”

i

¡Un momento, por favor!

Estimados oyentes, nos comunican que tenemos preparada una conexión con una de

nuestras unidades de radio que están instaladas en las mismas líneas de artillería

situadas en los pueblos que se defienden del enemigo.

Conectamos, en primer lugar, con la batería del 21 Regimiento de Artillería, situado en

las Montañas Watchung..

(((111444º

ºº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaal

ll::: 222999’

’’:

:: 444111””” )))

CONTROL: efecto batido de RF Y voces filtradas

OFICIAL. Alcance treinta y dos metros.

ARTILLERO. Treinta y dos metros, listo

OFICIAL. Proyección, treinta y nueve grados.

ARTILLERO, Treinta y nueve grados. Listo

OFICIAL. ¡ Fuego!

CONTROL: ( efecto disparo de cañón y pausa 2 seg.)

OBSERVADOR: Corregir, ciento veintiocho metros a la derecha.

OFICIAL. Desviación, treinta y un metros.

ARTILLERO. Treinta y un metros. Listo

OFICIAL. Proyección, treinta y siete grados.

ARTILLERO. Treinta y siete grados. Listo

OFICIAL. ¡Fuego!

CONTROL: efecto disparo de cañón y pausa 2 seg.

OBSERVADOR. ¡Blanco! Hemos hecho blanco, señor! ¡ hemos dado a una de esas

maquinas marcianas ¡ ¡Se han parado! ¡Las criaturas están tratando de repararlo!

OFICIAL. ¡Vamos de nuevo antes de que lo consigan! Variación a 30 metros!.

ARTILLERO. 30 metros. Listo

OFICIAL. Proyección, 27 grados.

ARTILLERO. 27 grados. Listo.

OFICIAL. ¡Fuego!

CONTROL: disparo de cañón y pausa.

OBSERVADOR. No puedo ver el impacto del proyectil, señor. Hay una gran nube de

humo.

OFICIAL. ¿ De qué clase?

OBSERVADOR. Humo negro, señor. Se acerca hacia aquí. Viene muy pegado al suelo

y avanza rápidamente.

OFICIAL. ¡Pónganse todos las caretas antigás! (pausa 2 seg ) ¡Listos para disparar!

¡Variación de proyección a 24 metros!

ARTILLERO. ( Voz amortiguada con la mano) 24 metros. Listo

OFICIAL. ( Voz amortiguada con la mano) Inclinación, 26 grados.

ARTILLERO. ( Voz amortiguada con la mano) 26 grados.Listo

OFICIAL. ( Voz amortiguada con la mano)¡Fuego!

CONTROL: disparo de cañón y pausa de 3 seg.

OFICIAL: ¡ Observador ¡ Deme datos de impacto.

OBSERVADOR. Sigo sin ver nada, señor. El humo lo tenemos encima.

ARTILLERO Y OBSERVADOR: ( toses)

OFICIAL: (toses) ¡Pónganse todos las caretas antigás! (pausa 2 seg )

OFICIAL. ( Voz amortiguada con la mano) ¡ Preparen nuevo disparo. ¡ Artillero! ¡

Proyección a 24 metros ¡

ARTILLERO. ( Voz amortiguada con la mano y toses ) 24 metros. Listo.

OFICIAL. ( Voz amortiguada con la mano y toses ) Inclinación a 22 grados

i

CONTROL: efecto batido de RF

(

((111555ººº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaalll:

:: 333111’’’:

:: 333000””” )

))

(pausa 3 seg)

CONTROL: introduce (fade in) sonidos de motores de aviones, 5 segundos y

pasa a F. Las voces, que siguen, suenan filtradas.

COMANDANTE. Aquí el bombardero V-8-43, procedente de Bayonne, Nueva Jersey,

al mando el teniente Voght con ocho bombarderos en vuelo. Informando al

comandante Fairfax en Langham Field. Atención, habla el teniente Voght al

comandante Fairfax de Langham Field. Las máquinas tripode enemigas están ahora a

nuestra vista y han sido reforzadas con otras tres máquinas más procedentes del cilindro

de Morristown. Son seis en total. Una de las máquinas enemigas está dañada

parcialmente, causa probable, haber sido alcanzada por un cañón del ejército en las

montañas Watchung. Los cañones de nuestra artillería están ahora silenciosos.

Una especie de nube muy oscura y densa de naturaleza desconocida se extiende a ras de

suelo por toda la zona, pero no hay señales del rayo de calor alienígena.( pausa de 4

segundos para dejar oír el ruido de los motores en vuelo.)

El enemigo se está dirigiendo al este, cruzando el río Passaic hacia los pantanos de

Jersey. Vemos como otra máquina avanza hacia el horizonte en dirección a Pulaski. El

objetivo, atención, parece evidente, la ciudad de Nueva York.

( Pausa para dejar oír ruido de vuelo 4 segundos)

Observamos como los invasores están derribando una central eléctrica de alto voltaje.

Las máquinas extratrrestres se concentran ahora. Es el momento adecuado para

proceder a nuestro ataque. Atención, hacemos ahora un giro con nuestros aviones y

nos disponemos a lanzarnos sobre el enemigo. (ruido de vuelo 4 segundos)

Estamos a mil metros por encima de la primera máquina… ( ruido de vuelo 4

segundos) a ochocientos metros (ruido de vuelo 4 segundos) a seiscientos… (ruido

de vuelo 4 segundos) a cuatrocientos… (ruido de vuelo 4 segundos) a doscientos…

(ruido de vuelo 4 segundos) ¡ahora a… ¡ Cuidado! ! ¡Un brazo gigantesco se

levanta… !

CONTROL: efecto ruido electrónico y disparos de rayos láser.

¡Nos están disparando rayos de fuego! ¡Los aviones tienen que desistir. No hay

oportunidad para soltar las bombas.! ¡ Sólo nos queda una cosa… estrellarnos contra

ellos! ¡ Yo… yo seré el primero……. ¡! ¡ allá voy…!

Guión radiofónico de “La Guerra de los Mundos”

i

CONTROL. avión en picado y se estrella, luego interferencias de RF y silencio

de 5 seg.

CONTROL: poner filtro en las siguientes voces:

OPERADOR PRIMERO. Aquí Bayonne, Nueva Jersey, llamando a Langham Field…

Aquí Bayonne, Nueva Jersey, llamando a Langham Field… Adelante, por favor…

adelante… por favor…

OPERADOR SEGUNDO. Aquí Langham Field… cambio

CONTROL : efecto cambio RF

OPERADOR PRIMERO. Ocho bombarderos del ejército han entrado en combate con

las máquinas trípode del enemigo sobre las llanuras de Jersey. Los aviones han sido

derribados por los rayos de calor. Todos se han estrellado contra el suelo. Sólo una

máquina del enemigo ha quedado destruida. El invasor está ahora lanzando grandes

descargas de humo negro en dirección a…

CONTROL: efecto batido RF

OPERADOR TERCERO. Atención, atención, al habla desde Newark, Nueva Jersey…

Aquí Nueva Jersey…

Una nube negra de gases venenosos se está extendiendo desde los pantanos de Jersey.

Alcanza hasta la calle Sur. Son inútiles las mascarillas antigás. Se insta a la población a

que se retire a espacios abiertos… Los automóviles deben coger las carreteras números

7, 23 y 24… Eviten las áreas congestionadas. El humo está extendiéndose sobre el

Raymond Boulevar… cambio.

CONTROL : efecto cambio RF

(((111666º

ºº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaalll:

:: 333444’

’’::: 444000””” )

))

OPERADOR CUARTO. 2X2L… llama a CQ… 2X2L… llama a CQ… Nadie contesta?

2X2L… llama a 8X3R. Atención 8X3R…

OPERADOR QUINTO. Aquí 8X3R… contesta a 2X2L cambio.

CONTROL : (efecto cambio RF)

OPERADOR CUARTO. ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo es la recepción? K, por

favor. ( Silencio 4 segundos)

¿Dónde estás, 8X3R? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? cambio

CONTROL: interferencias de RF funden ambiente de trafico ciudad, campanas

claxones y sirenas lejanas de buques.

LOCUTOR 3. Les hablo desde la azotea del edificio de nuestra emisora en Nueva

York. Las campanas que oyen ustedes son para avisar a la población que debe evacuar

la ciudad ante la llegada de los marcianos.

En las últimas horas, unos tres millones de personas, aproximadamente, ya han salido a

las carreteras dirección norte, por la avenida del río Hutchison, ya que todavía

permanece abierta al tráfico rodado. Por favor, se recomienda que eviten los puentes

que llevan a Long Island, pues se encuentran absolutamente colapsados. Todas las

comunicaciones con la costa de Nueva Jersey han quedado cortadas hace diez minutos.

No quedan más defensas. Nuestro ejército ha sido aniquilado… La artillería, la

aviación… todo ha sido destruido por los invasores. Esta puede ser nuestra última

emisión. Nosotros aguantaremos aquí hasta el final. Debajo de nosotros, en la catedral,

hay gente rezando oraciones.

Ahora estimados oyentes, lanzo mi mirada a la parte baja del puerto. Veo toda clase de

barcos, llenos de gente que ha decidido huir por mar. Los primeros barcos ya salen

del muelle. Oígo ahora sus sirenas, escuchen…

CONTROL: sonidos de las sirenas de los barcos.

Cambio mi posición en la azotea. Miro hacia abajo y veo las calles abarrotadas de

gente. El griterío de la multitud me recuerda el momento de un fin de año cualquiera.

¡Atención!… esperen. Estoy viendo ahora al enemigo invasor, precisamente encima de

Palísades. Se ven cinco grandes máquinas. La primera atraviesa en estos momentos el

río Hudson. Lo esta cruzando con la misma facilidad que un hombre cruza un arroyo.

Si.. un momento… me pasan ahora un despacho de agencia que dice: Los cilindros

marcianos están descendiendo sobre toda la nación. Uno ha caído en las afueras de

Búffalo, otro en Chicago y en San Luis. Parece que se trata de una invasión calculada

y espaciada.

Ahora mismo desde aquí, ya estoy viendo a la primera máquina que llega a esta orilla.

Se ha queda parada, vigilando y mirando la ciudad. Su cabeza de acero, en forma de

capucha, supera la altura de los rascacielos. Parece que aguarda la llegada de las

otras máquinas. ¡ Efectivamente, surgen ahora, en la parte este de la ciudad, nuevas

máquinas que se elevan como si fueran torres.. Ahora levantan sus brazos metálicos…

¡Ha llegado el final! Sale humo… mucho humo negro, que avanza sobre la ciudad.

Veo a la gente, que corre por las calles. Todos se dirigen en desbandada hacía el río …

Miles de personas caen en el agua como ratas. El humo se expande con mucha rapidez

y ha llegado a Times Square. La gente trata de escapar, pero de nada sirve. Caen como

moscas. Ahora el humo llega a la Sexta Avenida… La Quinta Avenida… Lo tengo a cien

metros… Está sólo a cincuenta metros .. ( toses) ¡ lo.. lo tengo encima!

CONTROL : golpe de cuerpo que cae al suelo. Se mantiene el ambiente de sirenas

de barcos lejanos 18 segundos y desvanece, luego un silencio de 10 segundos.

Guión radiofónico de “La Guerra de los Mundos”

i (

((111777ººº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaal

ll::: 333888’’’::: 444333””” )

))

CONTROL: batido de RF

OPERADOR CUARTO. 2X2L llama a CQ… 2X2L llama a CQ… 2X2L llama a CQ…

Nueva York, ………… ¿No hay nadie a la escucha? …………… ¿No queda nadie…?

………….2X2L…

CONTROL: batido de RF y silencio de 5 segundos

LOCUTOR 1: Están escuchando en la CBS una programa de Orson Welles y su

Teatro Mercurio del Aire, basado en una adaptación de la novela La Guerra de los

Mundos de H. G. Welles. La emisión continuará después de una breve pausa.

Aquí la Columbia… Broadcasting System.

Escuchan La Guerra de los Mundos de H G Wells, interpretada por Orson Welles y

su Teatro Mercurio del Aire.

CONTROL: interludio musical, 20 seg. y desvanece

PIERSON. ( tono intimista) Mientras escribo estas notas sobre papel, me siento

obsesionado por la idea de que tal vez yo sea el último ser humano que queda ahora

en la Tierra.

He permanecido oculto en esta casa vacía cerca de Grovers Mill… una pequeña isla de

luz, perdida entre el negro humo que oscurece el mundo. Todo cuanto ha ocurrido antes

de la llegada de estos monstruosos a la Tierra, me parece ya parte de otra vida… una

vida que no tiene conexión con la actual, furtiva existencia del único superviviente

abandonado traza estas palabras sobre la cubierta de un cuaderno de notas de

astronomía, que llevan la firma de Richard Pierson.

Contemplo mis manos ennegrecidas, mis zapatos destrozados, mi traje hecho jirones, y

me esfuerzo en relacionar todo con un profesor que vivía en Princeton y que, en la

noche del 30 de octubre, miraba a través de su telescopio una explosión muy luminosa

de tonalidad anaranjada en un lejano planeta. Mi mujer, mis colegas, mis alumnos,

mis libros, mi observatorio, mí… mí mundo… ¿Dónde están? ¿Existieron realmente

alguna vez? ¿Soy yo Richard Pierson?

¿Qué día es hoy? ¿Existen los días cuando no hay calendario? ¿Pasa el tiempo si ya no

hay manos que den cuerda a los relojes?

Al escribir este diario, me digo que he de preservar la historia de la humanidad entre

las negras cubiertas de este pequeño cuaderno concebido en un principio para anotar

los movimientos de las estrellas.

i

Pero para escribir debo vivir, y, para vivir, debo comer… Me he encontrado en la cocina

Pan enmohecido y una naranja no en muy mal estado para poder comerla.

Desde la ventana me mantengo vigilante y, en ocasiones, puedo distinguir a algún

marciano que sobresale del humo negro.

Observo que el humo negro todavía rodea la casa en la que estoy… pero, de repente, se

produce un sonido silbante y, veo a un marciano montado sobre su máquina, que está

rociando el aire con un chorro de vapor, como si tratara de disipar el humo. Desde una

esquina puedo comprobar cómo sus enormes piernas metálicas casi rozan la casa.

Exhausto por el terror, finalmente caí dormido.

(

((111888º

ºº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaalll:

:: 444222’’’:

:: 333555””” )))

(silencio de 3 segundos)

Ya al amanecer, el sol proyecta su luz contra mi ventana. Compruebo por ella, que la

negra nube de gas ya se ha desvanecido y los prados que se extienden hacia el norte,

parecen como si una tormenta de nieve negra hubiera descargado sobre ellos. Me

arriesgo a salir de la casa hacia la carretera. No hay tráfico alguno. Por todos lados veo

coches destrozados, equipajes caídos y cuerpos carbonizados…

Me dirijo hacia el norte. Por alguna razón, me siento más seguro siguiendo los pasos de

estos monstruos, que escapándome de ellos, aunque me mantengo siempre en alerta. Ya

he visto como se alimentan los marcianos,….. y en caso de que alguna de estas

máquinas apareciese por encima de los árboles…., me tiraría al suelo y escondería.

Me acerco a un castaño. En octubre las castañas están maduras. Lleno de ellas mis

bolsillos. Debo conservar la vida. Hace dos días que camino inseguro hacia el norte a

través de un mundo desolado. Por último, advierto un animal vivo.. Una pequeña y

rojiza ardilla que se mueve sobre la rama de un haya. La contemplo lleno de un

sentimiento de profunda admiración. El pequeño animal vuelve su cabecita y me mira.

Creo que, en este momento, el animalito y yo compartimos la misma emoción.. La

alegría de encontrar a otro ser que vive, que vive también…

Sigo hasta el norte. Encuentro unas vacas muertas en un campo nauseabundo. Más allá

destacan las ruinas calcinadas de una lechería. La torre de un silo permanece en píe…

como un guardián sobre la llanura destrozada, como un faro desierto junto al mar.

Montado sobre la techumbre del silo, se yergue el gallo de la veleta. La flecha señala

hacia el norte.

Guión radiofónico de “La Guerra de los Mundos”

i

Ya, al día siguiente, por fin llego a una ciudad. Noto que su aspecto me resulta

familiar. Sin embargo, sus edificios aparecen extrañamente recortados y aplastados,

como si un gigante hubiera cortado en rebanadas y de un descomunal manotazo sus

más altas torres.

Llego hasta las afueras de Newark. He encontrado la ciudad abatida, aunque sin

destruir del todo, quizás por algún capricho de los marcianos en su rápido avance.

Repentinamente, experimento la rara sensación de que estoy siendo vigilado. Advierto,

entonces, algo que se agazapa en un portal. Me dirijo hacia allí, y, enseguida, ese

algo, se levanta y se me aparece la figura de un hombre.

Es un hombre, armado con un gran cuchillo.

(

((111999ººº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaalll::: 444000’’’:

:: 000222””” )

))

EXTRAÑO: ( alejado del micro) ¡Alto! ……….. ¿De dónde viene usted?

PIERSON. Vengo de… muchos sitios. Hace ya tiempo… desde Princeton.

EXTRAÑO: ¿Princeton? Eso.. eso está cerca de Grovers Mill. ¿no?

PIERSON. Sí.

EXTRAÑO. Grovers Mill…( risas). Allí no hay alimentos. Esta es mi tierra. Toda esta

parte final de la ciudad hacia abajo, hasta el río. Sólo hay alimentos para uno… ¿Hacia

dónde se dirige usted?

PIERSON. No lo sé. Creo que estoy buscando… gente.

EXTRAÑO: (Nerviosamente) ¿Qué es eso? ¿Entonces ha oído usted algo?

PIERSON: No ¡tan sólo un pájaro! ….¡Un pájaro vivo!

EXTRAÑO: Usted, debería saber que en estos días los pájaros tienen sombra… Oiga!

Aquí estamos al descubierto. Vamos a resguardarnos en un portal y allí hablaremos.

PIERSON : ¿Ha visto usted… a los marcianos?

EXTRAÑO: Se fueron a Nueva York. Durante la noche se ve en el cielo el reflejo de

sus luces, exactamente como si todavía viviera gente allí. Por el día no se les puede

ver. Hace cinco días un par de ellos llevaban algo muy grande por el aeropuerto. Creo

que ellos están aprendiendo a volar.

PIERSON. ¡Volar!

i

EXTRAÑO. Sí, a volar

PIERSON. Oíga, amigo, entonces podemos decir que la humanidad se acabó ya.

Solo quedamos dos, usted y yo. Los únicos dos supervivientes.

EXTRAÑO. Ellos se encuentran fuertes. Han hecho sucumbir a la nación más

grande del mundo. Esas estrellas verdes… probablemente seguirán cayendo todas las

noches en diversas partes. Tan sólo han perdido una máquina. No nos queda nada que

hacer. Estamos deshechos. Estamos liquidados.

PIERSON. ¿Dónde estuvo usted? Usted lleva uniforme…

EXTRAÑO. Si es lo único que me queda. Yo estaba en el ejército, en la Guardia

Nacional ¡Bueno va! No hubo más guerra que la que hubiera podido haber entre los

hombres y las hormigas.

PIERSON. Si, pero éramos hormigas comestibles para ellos. Ya me di cuenta ¿Qué

harán con nosotros?

EXTRAÑO. Yo he estado reflexionando. Hasta ahora nos cogían a medida que nos

necesitaban. Un marciano no tiene más que ir andando unos kilómetros y coger a quien

quiera entre la multitud. Pero en adelante ya no lo harán así. Nos cogerán

sistemáticamente… Escogerán a los mejores y los guardarán en jaulas o algo parecido.

¡Todavía no han comenzado con nosotros!

PIERSON. ¿Que no han comenzado…?

EXTRAÑO: ¡No han comenzado todavía! Todo lo que ha pasado hasta ahora, es

porque no hemos tenido suficiente buen sentido para estarnos quietos. Les hemos estado

molestando con nuestros cañones y todas estas pequeñeces. Hemos perdido nuestra

cabeza corriendo alocadamente en manadas. Ahora en vez de andar moviéndonos de

forma ciega, tenemos que razonar conforme a la actual situación. Ciudades, naciones,

civilización, progreso…

PIERSON. Pero si eso fuera así… ¿qué motivos nos quedan para vivir?

EXTRAÑO. Mire… ya no será posible acudir a conciertos musicales en un millón de

años, por lo menos, ni tampoco será posible disfrutar de agradables cenas en buenos

restaurantes. Si son esta clase de cosas lo que usted persigue, créame que sería de

ingenuos.

(((222000 ººº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccciiiaaalll:

:: 444888’’’:

:: 000222””” )

))

PIERSON. ¿Qué nos queda pues?

EXTRAÑO. ¡La vida! ¡Esto es lo que queda! ¡Yo lo que necesito es vivir! ¡Y usted

también! No vamos a dejarnos exterminar. Yo no quiero dejarme coger, ni que me

domestiquen y me ceben como a un animal.

PIERSON. Y ¿qué es lo que va a hacer usted, entonces?

EXTRAÑO. Yo voy a combatirlos justamente siguiendo sus pasos. Tengo un plan.

Nosotros, los hombres, como hombres ya estamos liquidados. Todavía no lo sé bien,

pero tenemos que aprender mucho antes de tomar una decisión. Y tenemos, primero

que vivir y seguir libres hasta que podamos saber cómo vencerlos. Ya ve usted, yo lo

he meditado bien.

PIERSON. Dígame, dígame realmente todo lo que piensa hacer.

EXTRAÑO: ¡Bueno! No todos nosotros tenemos la fuerza bruta de un animal, y así

es como debe ser. Por eso, yo le vigilaba a usted. Todos esos oficinistas y obreros que

vivían en estas casas, no hubieran valido. No tienen coraje para eso. No servían más

que para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. He visto centenares de ellos corriendo

como animales para llegar a tiempo al trabajo viajando como sardinas en lata, y

luego corriendo también por la noche para no llegar tarde a cenar. Todos preocupados

por tener un seguro de vida contratado en caso accidente. Luego, los domingos lo

pasan aburridos pensando en su porvenir. Los marcianos serán para ellos un buen

golpe de suerte. Tendrán bonitas jaulas, buena comida y ninguna preocupación. Después

de una semana de andar errantes por los campos con el estómago vacío, darán la

vuelta y se sentirán a gusto cuando los marcianos les cojan.

PIERSON. Usted parece que ha pensado en todo ¿no es así?

EXTRAÑO. ¡ Sí! Pero aún hay algo más. Esos marcianos cogerán a algunos de ellos

como animales domésticos y les enseñarán a hacer algunos trucos. ¿Quién sabe?

Tendremos que lamentar cuando un niño, que ha sido domesticado, sea luego

sacrificado de mayor. Y no hay que descartar que se entrene a personas para cazar

a otras personas..

PIERSON. No, eso es imposible. Ningún ser humano…

EXTRAÑO: Si, claro que lo harían. Hay muchos hombres que harían esto con mucho

gusto. Si uno de ellos viniera a por mí…

Guión radiofónico de “La Guerra de los Mundos”

i

PIERSON. Entretanto, usted y yo, y otros como nosotros ¿dónde vamos a vivir

cuando los marcianos sean totalmente dueños de la Tierra?

EXTRAÑO. También me he preocupado de eso. Viviremos bajo tierra. Me he acordado

de las alcantarillas. Bajo Nueva York se extienden muchos kilómetros de

alcantarillado. Las principales son bastante grandes para cualquiera. Además, hay en el

subsuelo bodegas, bóvedas, almacenes subterráneos, túneles de los ferrocarriles y del

metro… ¿Me empieza ya a comprender usted? Será necesario reunir a un grupo de

hombres fuertes. Nada de gente débil. Los inútiles ¡fuera!

PIERSON. ¿Y quiere que yo vaya, allí con usted?

EXTRAÑO Bueno…, yo le doy a usted una oportunidad para hacerlo, si quiere.

PIERSON. No… nos discutiremos por eso. Siga.

EXTRAÑO Y tendremos que buscarnos lugares bien seguros donde permanecer

ocultos, ¿sabe? Y deberemos conseguir todos los libros que podamos… libros

científicos, se entiende. Ahí es donde los hombres, como usted, acostumbran a ir ¿no es

así? Entraremos , pues, en los museos y espiaremos a los marcianos. Puede que no

tengamos que aprender durante mucho antes de que… Imagínese nada más que esto:

cuatro o cinco de sus máquinas de guerra que de repente echan a andar lanzando rayos

de calor a derecha e izquierda sin ningún marciano dentro. ¡Sin ningún marciano dentro!

¿Me comprende? Serían hombres que han aprendido lo mismo que ellos. Podría

suceder esto, incluso en nuestro tiempo. ¡ Si! ¡Imagínese lo qué sería poseer uno de esos

aparatos con su rayo de calor! Lo lanzaríamos contra los marcianos, lo lanzaríamos

también contra los hombres. Pondríamos a todos de rodillas ante nosotros.

PIERSON. ¿Es ése su plan?

EXTRAÑO Usted y yo y unos pocos más, seriamos los dueños del mundo.

PIERSON. Ya, ya lo veo.

CONTROL: pasos que se alejan

EXTRAÑO Oiga ¿qué le pasa? ¿Adónde se va usted ahora?

PIERSON. ( en plano de fondo) A un sitio distinto de su mundo. Adiós, amigo…

(((222111º

ºº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaal

ll:

:: 555111’

’’::: 555333””” )

))

( silencio 5 segundos)

PIERSON: Después de dejar al desconocido artillero, llegué finalmente al túnel

Holland. Entré por este silencioso camino subterráneo, ansioso por conocer la suerte de

esta gran ciudad situada al otro lado del río Hudson. Con gran precaución, salí del túnel

y me dirigí por Canal Street.

Llegué a la calle 14 y, allí, volví a encontrar polvo negro y algunos cuerpos. Capté,

también, a través de las verjas de los sótanos de algunas casas, un nauseabundo olor

que nada bueno presagiaba.

Seguí errante atravesando las calles 30 y 40, y me paré, solitario, en Times Square. Me

fijé en un perro escuálido que corría por la calle 16 con un pedazo de carne oscura

entre sus dientes y a un montón de chuchos hambrientos siguiéndole. El perro dio un

amplio rodeo entorno a mí, como si temiera que yo fuese un adversario recién llegado.

Continué mi camino marchando Broadway arriba en pos de las huellas de ese polvo

extraño.

Dejé atrás los escaparates silenciosos de las tiendas, que mostraban sus mudas

mercancías a las aceras desiertas; atrás dejé también el Teatro Capitol, silencioso, negro;

pasé por una exposición de objetos de caza, en la que una hilera de rifles descargados

apuntaban a una fila de patos de madera. Cerca de Colombus Circus vi un coche,

modelo 1939, en escaparetes que miraban a calles totalmente vacías.

Desde la terraza del último piso del edificio de la compañía General Motors me fijé en

una bandada de negros pájaros que daban vueltas en el cielo.

Me apresuré a bajar. De repente, advertí la capucha de una máquina marciana, que se

erguía en alguna parte de Central Park, resplandeciente al último sol de la tarde. ¡Qué

absurda idea se me ocurrió! Corrí atrevidamente a través de Columbus Circus y entré en

Central Park. Subí a una pequeña colina sobre el estanque, a la altura de la calle 60.

Desde allí pude contemplar a diecinueve de aquellos grandes titanes metálicos, erguidos

en una fila muda, con sus capuchas vacías y sus brazos de acero colgando pesadamente

a sus lados. Traté ,en vano, de ver los monstruos que habitaban esas máquinas.

De pronto, mis ojos se sintieron atraídos hacia la inmensa bandada de pájaros negros

que planeaban en circulo debajo de mí. Tras posarse los pájaros en tierra, aparecieron,

ante mis ojos llenos de asombro, los marcianos muertos y desparramados por el

suelo. Pude contemplar como las negras aves picoteaban los cadáveres arrancando

negruzcos trozos de carne. Más tarde, cuando estos cuerpos pudieron ser examinados

en los laboratorios, se descubrió que habían muerto a causa de las bacterias de la

putrefacción. Éstas provocaron una enfermedad contra la que su fisiología no tenía

defensas… Muertos, después de que fallaran todas las defensas creadas por el ser

humano. Muertos, en definitiva, por la más humilde criatura que Dios, en su sabiduría,

había puesto en esta Tierra.

i (((222222º

ºº TTTii

eeemmmpppooopppaaarrrccci

iiaaal

ll::: 555444’

’’::: 333666””” )

))

Antes de que cayera el primer cilindro, existía la creencia general de que, a través de las

largas distancias del espacio, no existía otra vida más que la que se encuentra en la

insignificante superficie de nuestro minúsculo globo terráqueo. Pero, ahora, miramos

más allá.

Admirable, aunque borrosa, es la visión que yo he fabricado en mi mente sobre una

vida que poco a poco se irá esparciendo desde esta minúscula semilla del sistema solar,

hacia las inanimadas extensiones del espacio sideral. Pero esto es un sueño remotísimo.

Puede ser que la destrucción de los marcianos sea solamente algo temporal. Quíen sabe

si tal vez a ellos, y no a nosotros, les pertenezca el futuro.

Ahora, me parece extraño poder estar tranquilamente sentado en mi apacible estudio de

Princeton, escribiendo este último capítulo de mis memorias, comenzadas en una

granja abandonada de Grovers Mill. Extraño me resulta, ahora, ver como juegan los

niños en las calles. Extraño me parece, ver a los jóvenes que pasean sobre el césped,

donde las nuevas hojas primaverales van borrando las cicatrices negruzcas de una tierra

anteriormente abrasada. Extraño, observar al público que visita el museo donde se

exponen las piezas desarticuladas de una máquina marciana. Extraño me resulta, por

último, cuando recuerdo la primera vez que la vi, clara y brillante, pero fría y

silente, en el atardecer de aquel último… gran día.

CONTROL: ráfaga musical conclusiva 15 segundos aprox

ORSON WELLES: Señoras y señores, les habla Orson Welles fuera, ya, del

personaje que he estado interpretando. Les tengo que asegurar que La Guerra de los

Mundos no ha tenido más intención que la de celebrar una simple fiesta. En su versión

para la radio, el Teatro Mercurio también se disfrazó con una sábana y saltó desde los

arbustos para asustar, diciendo… Huuu. Si empezáramos de nuevo, hubiéramos tardado

todo un día en llenar de jabón sus ventanas o arrancar las puertas de sus jardines…

Por tanto, preferimos, mejor, hacer otra cosa. Hemos aniquilado al mundo ante sus

propios oídos y destruido totalmente la CBS. Espero que se sientan aliviados al saber

que, realmente, no iba en serio y que ambas instituciones siguen abiertas para sus

negocios. Así que, adiós a todos y, por favor, recuerden, al menos hasta mañana, la

terrorífica lección que aprendieron esta noche. El invasor con cabeza de globo brillante

y sonriente, que se encuentra en el salón de sus casas, no es otra cosa que un habitante

con una calabaza hueca, y si acaso el timbre de la puerta suena y al abrir no ven a

nadie , no será un marciano, sino… Halloween.

CONTROL: entra SINTONÍA de salida ( versión larga de 41 seg) está en

Primer Plano 4 segundos y pasa a Fondo

LOCUTOR 1: Esta noche la Columbia Broadcastig System y sus emisoras asociadas

de costa a costa, les han ofrecido… “La Guerra de los Mundos”, de H G Wells.

Número 17 de los radiodramas que, semanalmente, representan Orson Welles y el

Teatro Mercurio del Aire.

La próxima semana les ofreceremos una dramatización de tres famosas cortas obras.

Aquí la Columbia Broadcasting System

CONTROL: sube SINTONÍA a PP hasta su final

(

(( TTTi

iieeemmmpppooo t

ttooot

ttaaal

ll::: 555888’

’’::: 111555””” )

))

FIN —————————————————————————–

Obra inscrita el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual: M-005869/2008

Datos para la realización técnica:

MÚSICA, EFECTOS Y VOCES:

Música:

• Sintonía: es una versión de la obra “Concierto para piano nº1” de

Tchaikovsky. ( la versión deberá ser interpretada por un sexteto o similar, en

un tempo más rápido. Entrará grabada en la emisión, y habrá dos piezas:

una corta de 22 segundos aprox. como sinto de entrada y otra más larga

de 41 segundos aprox. para sinto de salida )

• 1º tema instrumental “La Paloma” (Interpretado en directo)

• 2º tema instrumental “La Cumparsita” (en directo.)

• 3º tema instrumental “Polvo de Estrellas” en directo)

• Breves interludios músicales de piano suave ( 3) (en directo)

• Cortina musical de carácter tétrico( tras el transmite) (en directo)

• Breve interludio musical ( swing) (en directo).

• Ráfaga músical dramática, final de obra (en directo.)

• Sintonía de salida ( grabada)

Efectos:

1. Paso de dial de radio

2. Aplausos, tipo sala de fiestas

3. Tic- tac de gran reloj y rever

4. Coches,claxon, gentío, silbato policía

5. Desenrroscar, tipo cafetera metálica

6. Golpe de metal pesado

7. Sonido nave marciana o zumbido eletrónico

8. Alarido de hombre.

9. Acople.

10. Rayo laser

11. Sonido de walkie talkie

12. Disparo de cañon.

13. Avión en vuelo y su caída

14. Zmbido electrónico

15. Marcha de tropas – motores

16. Ambiente ciudad (campanas de iglesia, viento, tráfico, sirena buques )

17. Golpe de caída de cuerpo contra el suelo.

18. Filtros, en determinadas voces.

Voces:

1 LOC. 1 (pone la voz en la caretas de entrada y salida, presenta a

Orson e interviene en los mensajes de aviso e indicativos de emisión)

2 Orson W. y profesor Pierson.

3 LOC. 2 ( conductor-informador )

4 LOC. 3 (informador )

5 LOC. 4 ( locutor-animador musical, desde Hotel Meridian )

6 LOC 5 ( reportero Carl Phillips)

7 LOC 6 ( policía, )

8 LOC 7 ( Wilmuth, granjero)

9 LOCOS. ( varias voces ,algunos de los LOCos )

10 LOC. 8 (Gobernador Smith,)

11 LOC. 9 ( vicepte. McDonald)

12 LOC.10 ( capitán)

13 LOC. 11( Secretario de Interior)

14 LOC 12 ( oficial, militar)

15 LOC 13 (artillero, militar)

16 LOC 14 ( observador, militar)

17 LOC 15 ( comandante, militar)

18 LOC 16 ( operador, militar uno)

19 LOC 17 ( operador, militar dos)

20 LOC 18 ( opersdor, militar tres)

21 LOC 19 (operador, militar cuatro)

22 LOC 20 ( operador, militar cinco)

23 LOC 21 ( persona extraña)

