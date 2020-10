Hoy es Día Mundial del Pan

octubre 16, 2020 - 1:05 am

El Día Mundial del Pan se celebra el 16 de octubre en su décimo primera edición, un evento de celebración para todos los panaderos del mundo y para quien quiera sumarse a la conmemoración de un alimento básico que lleva formando parte de la alimentación desde la prehistoria.

El World Day of Bread fue creado por la Federación Internacional de Panaderos (UIB) para dedicar un día a la historia y al futuro del pan, para compartir el trabajo de los panaderos, intercambiar pareceres sobre la materia prima con la que se elaboran tantas variedades … Cada rincón del mundo tiene mucho que ofrecer al respecto, el pan es un alimento de gran utilización que se consume a nivel mundial y que por desgracia, en la actualidad no goza del valor que realmente tiene en algunos países.

Las personas que padecen la enfermedad celiaca se encuentran un gran problema para poder consumir este tipo de alimento, no solo ya lo difícil que es encontrar un pan sin gluten que sea rico y apetecible, sino los precios desorbitados que este tipo de productos tienen en el mercado. Debido a los altos costes son muchas las familias que tienen que elaborar su propio pan sin gluten. Son muchos los que disfrutan amasando su pan, horneándolo, escuchando el crujido de su corteza, impregnándose de su aroma cuando sale del horno y saboreándolo, sólo o acompañado, porque el buen pan no necesita compañeros para resultar una delicia para el paladar. Bien es cierto que elaborar nuestro propio pan sin gluten será más complicado que elaborar el pan con gluten, pero una vez lo aprendamos, no querremos comer otro pan que no sea el nuestro.

Tomado de https://www.celiacos.org