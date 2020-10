Hoy están de cumpleaños las actrices Daniela Alvarado y Kate del Castillo, y el músico Charly García

octubre 23, 2020 - 1:00 am

La talentosa actriz Daniela Alvarado Álvarez, conocida también como “Danielita”, apaga hoy 36 años. Es hija de los también actores Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez. Se le llama cariñosamente “Danielita porque conoció los escenarios desde que tenía cuatro años.

Se destacó primeramente como bailarina de ballet clásico y fue cuando paso a pertenecer al famoso grupo infantil los “Minipop”, luego consagró su carrera como actriz, donde se catapultó en su actuación en la pantalla grande junto a su padre, en la controversial producción cinematográfico Macu, La mujer del Policía. Hasta ella un feliz cumpleaños.

Otra destacada actriz es la Kate del Castillo, hija del reconocido actor Eric del Castillo y de Kate Trillo Graham. Sus hermanos son la presentadora Verónica del Castillo y un medio hermano por parte de su padre. La mexicana arriba a sus 44 años.

Kate participó en 10 telenovelas y debutó en 1980 en la película El último escape. Se dio a conocer en 1991, en la telenovela Muchachitas en el papel de Leticia. Actualmente utiliza su figura pública para campañas de concientización ante el maltrato animal.

En noviembre de 2007, fue nombrada una de las «Estrellas del año» por la revista People en español.

Este año, la actriz se vio involucrada en un escándalo tras revelarse que se reunió con el narcotraficante Joaquin “El Chapo” Guzmán junto al actor estadounidense Sean Penn. “No me arrepiento absolutamente de nada, no he hecho nada ilegal; soy traviesa, pues sí, porque soy actriz y ando siempre buscando buenas historias”, dijo recientemente en una entrevista.

El argentino Charly García llega a sus 65 años. Es cantante, compositor, pianista, tecladista y productor.

Ha ganado varios premios a lo largo de su trayectoria como el Grammy a la Excelencia Musical en Las Vegas, otorgado por la Academia Latina de la Grabación, que entrega los Premios Grammy Latinos; el Premio a la Trayectoria en la entrega de los Premios Clarín Espectáculos 2009 y el Premio Konex en varias oportunidades, incluyendo el de platino en 1985 como mejor instrumentista y conjunto de rock de la historia en Argentina.

En 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la Legislatura.

Noticia al Día /Otras fuentes