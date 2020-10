Horóscopo: Lo que los astros deparan para ti este sábado, 17 de octubre

octubre 17, 2020 - 8:09 am

Consulta lo que te depara los astros en el horóscopo de este sábado, 17 de octubre de 2020, en cuanto a trabajo, amor, dinero, salud. Para que no te tomen de sorpresa… más vale prevenir.

SIGNOS DE FUEGO

(Aries, Leo, Sagitario)

Pronóstico del día: recomendaciones surgen de la boca de quienes desconocen tus pasos. Para ello podrías estar mucho más atento y sin dejar que te desorienten, hacer que las bondades de la Luna te propicien la energía suficiente para responder como es adecuado.

Energía general: pronto sabrás que todo lo que has hecho recogerá los frutos, pues el día es próspero para que recibas halagos, no de todos pues con obviedad para algunos tu brillo les molestará. Pero si eres lo suficientemente paciente, estarás a merced de la energía del tránsito de los signos, los que te llenan de virtudes.

Vales mucho más por lo que eres que por lo que tienes y es un dicho que más que una frase sin sentido, hará que te combines con la energía de Júpiter en sextil con Neptuno, el cual anuncia que tendrás mayores posibilidades de crecimiento personal, de las que tenías con anterioridad, al menos eso anuncia dicha energía.

Contemplarás ser más consecuente con quienes critiquen tu andar laboral, de pronto son personas que desconocen tu esfuerzo y no por ello son malas.

El cuatro es un buen número para atraer la fortuna si sabes cómo dirigirte a nuevos retos. No claudiques a la primera o estarías en aprietos futuros.

SIGNOS DE TIERRA

(Tauro, Virgo, Capricornio)

Pronóstico del día: apuntarás mejor tus metas sin necesidad de reiniciar tu día. Cuando algo no te sale como lo planeabas, encuentras en la regencia del tránsito de los signos, la influencia correcta para responder como es debido. Las probabilidades de que puedas salir de energías negativas son amplias, aprovéchalas lo mejor que puedas.

Energía general: te orientan en buena forma, padres, maestros o guías, para que literalmente dirijas tu energía hacia un camino lleno de prosperidad.

Es el momento y es la hora para que dejes que la Luna en su etapa nueva, haga que reinicies con mejoría tus pasos, con amplias posibilidades de quitar el fracaso de tu pensamiento.

Pronto estarías defendiéndote de quienes intentan hacer que te alejes de la prosperidad, el ser consecuente es una virtud que se acelera al momento en el que el sextil entre Júpiter y Neptuno anuncian. Los astros solo son influencias, jamás dejes de lado tu libre albedrío, pero toma en cuenta su regencia como una pauta a la positividad.

Estarás lleno de prosperidad tras el número cuatro del día que tiene muchas posibilidades exitosas afuera. Es momento para decidir y poner tus ideas viento en popa, parece ser que hay una energía que te llenará de éxito en prontitud, recibe las buenas noticias con aquel que ha estado en tus batallas pues el agradecimiento será fundamental en el presente día.

SIGNOS DE AIRE

(Géminis, Libra, Acuario)

Pronóstico del día: recurres a una guía espiritual, que, si bien no es religiosa, sería importante para que puedas tener fe sobre lo que quieras y hacer suceder las cosas sin necesidad de pensar en catástrofe. Eso es lo que la luna hace cuando se encuentra visiblemente nueva, las cosas se ponen mucho mejor, toda vez que te dejas influenciar por ella.

Energía general: el tránsito de los signos atrae buenas señales, por un lado el que quites cualquier tipo de energías ocultas que podrían hacer que no te llenes de buena vibración. En ese sentido Libra en tránsito a Escorpión, te quitará todo aquello que no necesites para poder lograr esa meta que tanto has recorrido con gusto.

Seguimos bajo la influencia de Júpiter que, en sextil con Neptuno, auguran una buena energía entre las relaciones sociales, familiares y amorosas.

Llegarás a un concilio pronto si decides ceder, no es necesario que te sientas siempre a la defensiva, el ceder tampoco es bajar la guardia, sino ser más consciente sobre tu bienestar.

El número cuatro favorece las finanzas y es probable que te encuentres con una persona del pasado que te ofrezca una alianza, empleo o unión, para que juntos logren un proyecto que pinta para bienestar en ambos. Poco a poco lo podrías ir conociendo y convenciéndote de que es una posibilidad positiva.

SIGNOS DE AGUA

(Cáncer, Escorpión, Piscis)

Pronóstico del día: recurres a tu buen juicio y en él encuentras de pronto que no es necesario ser negativo con quienes te dicen algo hostil. En ese sentido es el tránsito de los signos de Libra a Escorpión, el que da la energía de la reconciliación con quienes menos pensaste.

Energía general: observarás con buenos ojos que la Luna es tu compañera, tu guía y ti mejor aliada en este día. Incluso si la observas hacia arriba, tendrías inspiración tal que te haga reflexionar sobre todo lo que viene para ti. Literalmente encontrarás en lo profundo muchas buenas opciones para cambiar tu rumbo.

Proponte ser mucho más positivo, pues Júpiter te sonríe en sextil junto con Neptuno, que indican que los planetas y el cosmos no traen negatividad siempre, pues con Mercurio retrógrado hay algunas dudas sobre lo que pase en el transcurso de las horas. Para ello tomarás lo mejor de ti y entrarás en una mejoría física, emocional y mental en muy corto tiempo.

Recibirás hoy y siempre la oportunidad de ser exitoso, resulta ser que el número cuatro del día, tiene el augurio necesario para que te propongas ser mucho mejor laboralmente hablando. Necesitas estar mucho más conectado con tu instinto para lograr los propósitos inmediatos y la abundancia te florecerá.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Univisión