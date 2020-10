Honda anuncia su retiro de la F1 al final de temporada 2021

octubre 2, 2020 - 8:39 am

El fabricante japonés de automóviles Honda, que provee de motores a los equipos Red Bull y AlphaTauri, anunció en un comunicado este viernes 2 de octubre que se retirará del Mundial de Fórmula 1 al final de la temporada 2021.

Para explicar su retirada, Honda, que volvió a la F1 en 2015, invoca nuevos objetivos en cuanto a la producción de motores neutros en carbono y «aspira a lograr esa neutralidad en carbono en 2050», según el comunicado.

Honda vivió sus horas de gloria en Fórmula 1 al final de los años 1980 con la rivalidad Prost-Senna en McLaren, con los dos pilotos aplastando entonces a la competencia.

Después, su aventura como escudería de 2006 a 2008 se saldó sin éxitos.

Y en sus regreso a la F1, como suministrador de motores, el grupo nipón conoció tres temporadas extremadamente difíciles asociado a McLaren entre 2015 y 2018, al no encontrar los resultados esperados con su V6 híbrido turbo.

En las dos dos últimas temporadas, Honda registró cinco victorias en grandes premios.

Honda to Conclude Participation in FIA Formula One World Championship.