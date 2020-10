Hallan tiburón de dos cabezas en la India

octubre 16, 2020 - 9:19 am

Temido por su naturaleza depredadora, el tiburón es uno de esos animales que despiertan respeto y fascinación en la misma proporción. Lejos de su reputación de cazador, un pequeño ejemplar sorprendió a todos en la India por una inusual particularidad: tenía dos cabezas.

Nitin Patil es un pescador de Palghar, en el estado indio de Maharashtra y, como todos los días, el viernes se disponía a obtener su sustento de las aguas del mar Árabe. Sin saberlo, la naturaleza lo sorprendería con una muestra de su singularidad.

Entre sus capturas, rápidamente, Patil divisó que un ejemplar que se destacaba del resto por su rareza. Se trataba nada más y nada menos que un tiburón de 15 centímetros con dos cabezas.

Como reproduce Fox News, tras tomarle las fotografías de rigor, Patil decidió devolver el animal al agua ya que no cumplía con la medida permitida. «No comemos peces tan pequeños, en especial tiburones. Si bien era extraño decidí tirarlo al mar», señaló.

Umesh Palekar, otro de los pescadores que vio al pequeño tiburón capturado por Pail, aclaró a la prensa local que las fotografía fueron compartidas con investigadores para determinar los motivos de la deformidad. «Nunca habíamos visto algo así. Creemos que uno de los tiburones grandes que vimos en el área pudo haber dado a luz a este ejemplar», declaró.

Especialistas del Consejo para la investigación de recursos ictícolas (ICAR-CMFRI, por sus siglas en inglés) de Mumbai sostiene que no hay registros de un descubrimiento como este en toda la costa del estado de Maharashtra. De acuerdo con el doctor K.V. Akhilesh del ICAR-CMFRI, el ejemplar podría ser de la especie tiburón cabeza plana (Scoliodon laticaudus) o cazón de playa (Rhizoprionodon terraenovae)

