Guaidó y organizaciones políticas lanzaron la campaña «Venezuela Alza la Voz» rumbo a la Consulta Popular

octubre 22, 2020 - 1:47 pm

La tarde de este jueves 22 de octubre, el diputado Juan Guaidó junto a organizaciones políticas y la sociedad civil, lanzaron la campaña llamada Venezuela alza la voz para ir a una Consulta Popular.

Esta campaña busca movilizar y participar en la Consulta Popular para rechazar el fraude y lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, según señaló Guaidó.

«La Consulta es importante para que el mundo vea que el problema de Venezuela no es solo de los políticos, es un problema de país, de todos los venezolanos. Aquí todos debemos desprendernos de egos y conformar la unidad. Esto no se trata de una persona, es de toda una nación, de nuestro futuro. Debemos alzar la voz», dijo Guaidó.

«En ese vehículo que se llama unidad: entren que caben 100, invitemos a todos. Pero que nadie intente vender el vehículo», explicó.

«Hay que ponerle corazón a la Consulta Popular, pensando y cuidándonos siempre de la pandemia. La unidad es fundamental, la unidad es un instrumento para hacer presión y si hacemos presión lograremos salir de Nicolás Maduro».

«Tenemos que deslegitimar la farsa del 6D. Hay que hablar de eso todo el día, todos los días, que nadie avale al régimen. Tenemos que seguir diciéndole al mundo que estamos con unos delincuentes, esa es la razón de la Consulta. Tenemos que reconstruir el país, se lo debemos a nuestros niños que no pueden hablar».

«Este país lo vale todo, el futuro de nuestros niños lo vale y yo iré adelante, nosotros iremos adelante, sin dudas, sin dudar».

«No podemos aceptar, no podemos quedarnos en nuestras casas, la mayoría que somos debemos ejercerla en la calle. No en nuestras casas, en la calle, por nuestros hijos, por nuestro futuro».

«Primera tarea: salir a comunicar, organizados. Y tenemos que expresarnos en la calle. Debemos rechazar el fraude, convocar la Consulta y acompañar la protesta», recalcó Juan Guidó.

«Hay gente que dice que Maduro es el que está en Miraflores, pregunto ¿Maduro puede poner gasolina? Él sí, pero el resto de Venezuela no. ¿Puede colocar la luz en Maracaibo?».

El parlamentario dijo que «Nadie hace colas por gusto, nadie no se toma una pastilla por gusto. Ya no es una emergencia humanitaria compleja, es una catástrofe humanitaria.No estamos en situación de normalidad y no por la pandemia, es porque aquí hay un virus más letal que es el régimen, es Nicolás Maduro. La costumbre es muerte», sentenció.

«En cada voz alzada, en cada protesta no es por el dolor es por transmitirlo. Es por la esperanza de ver regresar a sus familias. Ese grito, es voz de los profesores ayer es la que hoy representa cada uno de los Diputados».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día