Gaby Spanic revive a Paola Bracho y su dulce gemela, Paulina en Hungría

octubre 30, 2020 - 6:49 pm

Gaby Spanic trae de vuelta a La Usurpadora, tal y cono hicieron Thalía e Itatí Cantoral con María la del barrio.

Y es que este año, Gaby Spanic anunció el regreso de exitosa telenovela La Usurpadora en el teatro con el monólogo ¡Ay, por favor… La Usurpadora!, esto hizo ruido entre los fans, gracias al remake de la exitosa telenovela de 1998, como parte del proyecto Fábrica de Sueños, con el que han traído de vuelta algunos otros melodramas como Cuna de Lobos y Rubí.

Durante una conferencia de prensa en abril, citada por Infobae, Spanic dijo al respecto: «Dudo mucho que vayan a tener el éxito de La usurpadora por lo que acabo de decir, no por falta de carisma ni por falta de profesionalismo. No, no, no. Yo creo que el fondo de las cosas ha cambiado»

Y si bien las cosas han cambiado, para el público, la actriz venezolana seguirá siendo recordada por Paola Bracho, y eso quedó comprobado recientemente en su faceta como bailarina.

Eonline.com