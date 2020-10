FVM reitera llamado a protesta nacional este lunes 5-0

octubre 4, 2020 - 1:38 pm

La Federación Venezolana de Maestros emitió este sábado un nuevo comunicado en el que reitera el llamado a la protesta nacional, para este 5 de octubre en el marco del Día Mundial del Educador.

En el documento explican que han pasado más de ocho días desde que consignaron ante el Ministerio del Trabajo un pliego de peticiones en beneficio de sus agremiados y del cual aun no han recibido respuesta.

Exponen que en el país no están dadas las condiciones para un regreso a clases semi-presencial, como ha planteado el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación.

A esto se suma el bajo salario mínimo que perciben los educadores, el cual consideran una burla y una violación sistemática de sus reivindicaciones económicas, negándoseles no solo un salario digno, sino la protección social y estabilidad que merecen.

Acá el comunicado íntegro emitido por la FVM:

La Federación Venezolana de Maestros y sus 27 Sindicatos Filiales en todo el País, se dirigen a los Docente Venezolanos, a los Padres y Representantes, y al pueblo en general, a fin de informarles lo siguiente:

Han transcurrido más de ocho días de haber introducido ante el Ministerio del Poder Popular para La seguridad Social del Trabajo, un pliego de peticiones donde solicitamos la prórroga de la II Convención Colectiva Única y Unitaria de Los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación acordada con nuestro Patrono MPPE, además de reclamar la violación sistemática de nuestras reivindicaciones económicas y demás beneficios sociales, así como también la protección de todos los educadores de acuerdo al Artículo 419, Numeral 9 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y Los Trabajadores.

En virtud de NO HABER RECIBIDO NINGUNA RESPUESTA por parte de los entes mencionados, lo cual consideramos un irrespeto, una burla y una humillación más hacia los docentes venezolanos, que hoy padecen la peor tragedia de su historia al vivir en medio de una pobreza extrema, cuando observamos que las canastas alimentarias y básicas familiares están en el orden, para el mes de agosto, entre Bs: 91.834.057,99 y Bs: 175.790.598,31 respectivamente; con el agregado de la falta de seguridad social que es inexistente, tal como lo señala el Banco Mundial al expresar que “quien gane menos de 1,9 $ diarios” vive en esa condición y nosotros ganamos entre 0,3 y 0,5 $ diarios, con salarios bases que oscilan entre Bs. 665.905,21 y 769.304,01.

Esta situación es intolerable, y los Docentes no estamos dispuestos a seguir aguantando la ineficiencia y la irresponsabilidad de un poder ejecutivo que impide que nuestros alumnos tengan acceso a una educación pública de calidad, al no adecuar los centros educativos para las clases presenciales, ni facilitar los recursos tecnológicos, sumados especialmente al irregular funcionamiento del suministro de energía eléctrica e internet, para una educación a distancia tal como la formulan en el plan pomposamente llamado “Cada familia una escuela”.

En tal sentido, ratificamos nuestra posición de no convalidar el llamado hecho por el MPPE a impartir clases semi–presenciales mientras no existan las condiciones de trabajo adecuadas que garanticen a los docentes, al personal administrativo y obrero, y a nuestros niños, el resguardo de sus vidas; así mismo, no podemos permitir que algunos Directores de Zonas Educativas y de planteles de la educación pública, de manera inhumana e irresponsable, obliguen a nuestros docentes para que acudan a los mismos este próximo 5 de octubre con la excusa de conocer a sus alumnos y viceversa; todo lo contrario, esa fecha debemos tomarla para realizar una gran protesta nacional que venga desde las parroquias y los municipio hasta las principales ciudades del país, ya que ese día se conmemora el DIA MUNDIAL DEL EDUCADOR, fecha propicia para que se escuche la voz de protesta de los educadores, en una acción sindical reivindicativa, clasista y popular, ante la grave situación que vive la Educación y sus Educadores. EDUCADOR: COLOCA EN EL BALCON DE TU CASA O RESIDENCIA, TU CARTELON DE PROTESTA, PINTA TU CARRO, HAGAMONOS SENTIR, NO NOS DEJEMOS INVISIVILIZAR.

… NO NOS PUEDEN QUITAR EL DERECHO A SEGUIR PROTESTANDO… EL ESTADO VENEZOLANO TIENE QUE SER RESPONSABLE Y DEBE GARANTIZAR:“EL DERECHO A LA VIDA Y UN SALARIO SUFICIENTE QUE NOS PERMITA VIVIR CON DIGNIDAD”. SIN CONDICIONES NO PUEDE HABER CLASES ¡AUMENTO DE SALARIO YA, AJUSTADO AL ART. 91 C.R.B.V!

EL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL.

