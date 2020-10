Freddy Pachano sobre la vacuna rusa “No es una vacuna ya lista”

octubre 3, 2020 - 2:32 pm

Freddy Pachano y la ONG Médicos Unidos Venezuela, dan detalles sobre la vacuna rusa, en la advierten que no es una vacuna definitiva, ni es la primera en Latinoamérica, y llega para desarrollar con venezolanos la fase III de sus ensayos clínicos.

El médico zuliano, Freddy Pachano, jefe de la cátedra de anatomía y director de posgrado de Medicina de la Universidad del Zulia, informó en su cuenta en twitter que la vacuna rusa Sputnik V que llegó a Venezuela, para cubrir un requisito de la investigación, con la III fase de ensayos clínicos en humanos.

Señaló además que “No es la primera en Latinoamérica. Ni es una vacuna ya lista”, y advirtió que eso mismo hicieron Moderna y AstraZeneca con su vacuna en Argentina, Colombia y Brasil hace algunas semanas.

Por su parte la Organización No Gubernamental «Médicos Unidos Venezuela», alertó, también por twitter; a la población venezolana que dicha vacuna no es confiable, pues se desconoce el protocolo para su aplicación.

Esta ONG originó protestas por la falta de insumos médicos y quirúrgicos en los ambulatorios y hospitales así como pedir mejoras laborales.

«Esta vacuna rusa al igual que otras a nivel mundial están en fase de desarrollo y está apenas en fase 3 información no oficial, lo cual la hace no confiable y su uso en humano no cumple los estándares éticos para su aplicación, como todo estudio debe cumplir con metodología», escribieron en Twitter.

Asimismo, afirmaron que «el uso de la vacuna no se ha comunicado a las sociedades científicas ni se ha solicitado sus opiniones. Cualquier protocolo debe contar con el consentimiento informado a los seleccionados explicando beneficios y riesgos para la salud. Estaremos vigilante de sus resultados», sentenciaron.

