Franco Morbidelli se alzó en el GP de Teruel de MotoGP

octubre 25, 2020 - 9:53 am

El italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1)se quedó este domingo con el Gran Premio de Teruel de MotoGP.

Morbidelli dominó la carrera en el circuito de MotorLand Aragón tras la caída de Takaaki Naagami en la misma primer vuelta.

El oriundo de Roma logró su sexta victoria en la MotoGP, logrando su segunda con el equipo de Team Petronas.

Lights-to-flag victory! 👏 Domination from @FrankyMorbido12 , who is now just 25 points off the championship lead! 🙌 #AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/7pRT6kjnOt

Pese al gran rendimiento que tienen las Suzuki en este circuito, tanto Alex Rins como Joan Mir tuvieron que conformarse con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Luego del Gran Premio de Teruel, en Aragón, Joan Mir afianzó su liderato en el campeonato. El español tiene 137 puntos. Por su parte, Fabio Quartararo llegó a 123 unidades, y está a 14 de Mir. En tercer lugar 118, Maverick Viñales sigue en búsqueda de una victoria que lo acerque. Franco Morbidelli a 25 del líder, cierra el top cuatro.

Which way will this #MotoGP championship turn next?! 🙌@JoanMirOfficial extends his lead but just 32 points cover the top six with three to go!!! 🔥#AlcanizGP 🏁 pic.twitter.com/vohP4pSb86