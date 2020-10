Francisco Cervelli anunció su retiro luego de 13 años en las Grandes Ligas

View this post on Instagram

Hoy quiero compartir con todos ustedes una decisión que para mí es trascendental: 𝐇𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐝𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐚𝐫 𝐟𝐢𝐧 𝐚 𝐦𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐛𝐞𝐢𝐬𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. ⁣ ⁣ Se los cuento por aquí, porque soy consciente de que sin la ayuda y apoyo de muchos de ustedes, mis 18 años de carrera no habrían sido posibles, y quería aprovechar para agradecerles por tanto apoyo y cariño en este tiempo.⁣ ⁣ Durante esta carrera sufrí accidentes, tomé algunas malas decisiones pero también experimenté grandes alegrías, me divertí muchísimo y recibí muestras increíbles de hermandad de muchas personas que llevo en el corazón. Me queda también el orgullo de sentir que constantemente convertí lo imposible en posible. Me retiro contento, satisfecho porque me entregué a este juego maravilloso con el alma y di todo lo que tenía. Imposible no pensar en todas aquellas personas excepcionales, personal o profesionalmente, que me enseñaron a ser mejor beisbolista y mejor persona. Tengo el privilegio de llamar a muchos de ustedes familia, porque eso fueron para mí a lo largo de estos años.⁣ ⁣ Me retiro porque ha llegado el momento de anteponer mi salud a lo mucho que disfruto este juego. Por mucho tiempo luché contra mis contusiones porque pensaba que el beisbol era mi vida. Y en cierto sentido lo seguirá siendo siempre. Pero es claro que mi vida es más amplia que el beisbol. Y debo pensar primero en mí, también en mi familia, en mi propio bienestar mental y físico y en lo que está por venir. Es por esto que tomo esta decisión. Es tiempo.⁣ ⁣ Quiero finalmente agradecer en particular, a Dios, @yankees @pirates @braves y @marlins por apoyarme y confiar en mí. A todos mis coaches y mis compañeros, a mis agentes, especialmente a Rafa @mlb_agent y finalmente a todos los fanáticos, porque sin su pasión y apoyo, este juego seguramente no sería tan, pero tan divertido como lo fue para mí.⁣ La gente me pregunta si valió la pena tanta sangre, sudor y lágrimas ¡Claro que valió y vale la pena! Porque el beisbol fue, es y será uno de mis grandes amores.⁣ That's amore! ¡Gracias siempre! Nos seguiremos viendo. ⁣ ⁣ Francisco Cervelli.