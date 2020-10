Filippo Ganna se alza en la quinta etapa del Giro de Italia

octubre 7, 2020 - 12:11 pm

El italiano Filippo Ganna (Ineos) se impuso este miércoles en solitario en la quinta etapa del Giro de Italia, en un recorrido de media montaña a través de Calabria, al sur del país.

El campeón del mundo de contrarreloj aventajó en 34 segundos al grupo de los favoritos, entre los que estaba el portugués Joao Almeida (Deceuninck), que mantiene la ‘maglia’ rosa de líder de la carrera.

El ciclista luso sigue primero en la general con una ventaja de 43 segundos sobre el español Pello Bilbao y 48 sobre el holandés Wilco Kelderman.

Ganador ya en la contrarreloj del primer día, el sábado en Palermo, el italiano de 24 años logró su segunda victoria en este Giro, los dos únicos triunfos en carreras en línea desde que debutó en profesionales.

