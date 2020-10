Fernando Alonso volvió a correr en la F1 luego de dos años

octubre 13, 2020 - 12:03 pm

El español Fernando Alonso, que regresará a la Fórmula 1 la próxima temporada tras dos años de ausencia, pilotó un monoplaza por primera vez desde 2018 durante un rodaje promocional organizado por Renault este martes en el circuito de Barcelona.

Alonso, de 39 años, se subió al R.S.20, el monoplaza que en la temporada 2020 del Mundial de F1 están pilotando el australiano Daniel Ricciardo y el francés Esteban Ocon.

El doble campeón del mundo de F1 (2005, 2006) podía rodar hasta un máximo de 100 kilómetros, como prevé el reglamento, porque esta sesión estaba oficialmente destinada a filmar un ‘spot’ promocional.

«No pude rodar más que 100 km, pero fue realmente especial para mí volver a subir a un Fórmula 1», declaró Alonso en un ‘live’ en Instagram.

«Era una buena oportunidad para mí de volver a sentir el coche (…) Recuperar la velocidad de un Fórmula 1 no es fácil, pero sentí que mejoraba vuelta a vuelta (…) Este coche tiene potencial, como lo ha demostrado en carrera, pero todavía hay cosas que mejorar», añadió.

«Todos tenemos grandes ambiciones para la próxima temporada, pero hay que mantener los pies en la tierra (…) Somos optimistas, tenemos mucho talento en el equipo, lo tenemos todo para hacer una buena temporada 2021», insistió.

Este regreso a un asiento de F1 tiene lugar 20 años después de las primeras vueltas de Alonso en F1, en este mismo circuito de Barcelona, al volante en ese momento de un Benetton.

Alonso se comprometió el pasado julio, por un tiempo no precisado, con Renault, la escudería con la que ganó sus dos títulos mundiales y cuyos monoplazas correrán el próximo año con el nombre de Alpine, la marca de vehículos deportivos del constructor francés.

Fernando Alonso lleva sin correr en la F1 desde el Gran Premio de Abu Dabi de 2018 al volante de un McLaren, al término de su 17º año en la categoría, donde sumó 32 victorias.

Desde su marcha de la F1, el asturiano ha ganado dos ediciones de las 24 Horas de Le Mans y el título de campeón del mundo de resistencia con Toyota. Alonso también ha participado en el Rally Dakar, donde finalizó 13º en 2020, y en las 500 Millas de Indianápolis de la IndyCar (abandono en 2017, 21º en 2020).

