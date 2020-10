Falleció Cano Estremera, leyenda de la salsa en Puerto Rico

octubre 29, 2020 - 11:09 am

El cantante de salsa puertorriqueño Carlos “Cano” Estremera, conocido por todos como “El dueño del soneo”, falleció este jueves 29 de octubre a los 62 años, según reveló el locutor Marcos Rodríguez, mejor conocido como “El Cacique”, director de Programación de la emisora Zeta 93 FM.

El locutor dio a conocer la partida física del sonero a través de sus redes sociales y en vivo por la emisora de salsa.

Por su parte, el locutor Néstor Galán, conocido como “El buho loco», confirmó a El Nuevo Día que el deceso ocurrió a las 2:00 p.m. de esta tarde en un hospital del área metropolitana. El artista había sido hospitalizado la semana pasada, según supo el locutor.

”Mi corazón está destrozado, no tengo consuelo», escribió en sus redes sociales su esposa, Yamira Arce.

«El cielo ha ganado otra gran estrella… Vuela alto amigo mío… Sabes que para mi siempre fuiste especial… Descansa en Paz “Dueño’”, fue el mensaje con el que poco antes El Cacique dio a conocer la noticia.

Estremera sufrió una crisis de salud en 2018 como consecuencia de una fibrosis pulmonar, condición que afecta con frecuencia a personas con la condición congénita del albinismo, la cual él tenía.

La salud de Carlos Enrique Estremera Colón, nombre completo del cantante, se agravó debido a que tras el azote del huracán María en 2017 no pudo tomar los medicamentos necesarios para mantener bajo control sus enfermedades. En verano de 2018, el salsero tuvo que interrumpir una serie de presentaciones en Suramérica para recibir atención médica en Puerto Rico.

Posteriormente, se trasladó a Pensilvania, donde el 2 de noviembre de 2018 fue sometido a un doble trasplante de pulmón. Sin embargo, aunque la cirugía fue un éxito, Estremera despertó con una parálisis de las rodillas hacia abajo que lo obligó a alejarse por completo de los escenarios. “Estoy paralítico. No se sabe a consecuencia de qué… Luego que salí de la operación, salí así, y tengo que ser condescendiente en eso, porque yo vine aquí a buscar unos pulmones, pero yo llegué a este hospital prácticamente muerto… tuve que esperar siete días a que apareciera el donante y se hiciera el trasplante”, expresó el cantante durante una entrevista telefónica en abril de 2019. “Tengo que saber si esto va ser permanente o no lo va a ser, ya llevo seis meses así… no me visualizo en una tarima en silla de ruedas”, destacó entonces.

El Nuevo Día.com