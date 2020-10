Falcao dio el empate a Colombia en el último suspiro ante Chile (Videos)

octubre 14, 2020 - 8:53 am

La selección de Colombia le agrió el café a Chile al empatar 2-2 este martes 13 de octubre con un agónico gol de Radamel Falcao García en el último suspiro del partido por la segunda fecha del premundial regional para Catar 2022.

Colombia comenzó ganando con el gol de Jefferson Lerma al minuto 6, pero Arturo Vidal empató de penal a los 37′ y Alexis Sánchez puso en ventaja a Chile en el 41′. Radamel Falcao García puso el definitivo 2-2 al 90+1′.

Colombia jugó un fútbol correcto y vistoso que puso contra las cuerdas a un Chile que brilló a ratos de la mano de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, pero que al final se quedó sin aire para contener el embate cafetero resignando un empate que sabe más a derrota tras dos discretas presentaciones en las dos primeras fechas del premundial.

«La selección debe hacer un click en todo sentido», dijo Alexis Sánchez tras el partido.

Con este resultado, Chile acumuló una derrota (2-1) ante Uruguay y este empate, quedando alojado en la parte baja de la tabla con un punto, mientras que Colombia suma cuatro tras el triunfo (3-0) sobre Venezuela y el empate ante La Roja.

El 12 de noviembre se retoma la clasificatoria, en la que Colombia recibirá a Uruguay, mientras que Chile será local ante Perú.

Entre la presión de los colombianos, y los errores por la tozudez de los chilenos de salir siempre jugando desde su arco, nació rápidamente el primer gol del juego.

Ni siquiera habían pasado 10 minutos de partido cuando Jefferson Lerma metió un cabezazo al balón que dio un extraño pique antes de meterse en el arco de Brayan Cortés, debutante en clasificatorias.

