Fabio Quartararo mandó en la pole del GP de Francia de MotoGP

octubre 10, 2020 - 10:02 am

El francés Fabio Quartararo se quedó este sábado con la pole position del Gran Premio de Francia de MotoGP, y partirá este domingo desde el situó de honor en la carrera.

Quartararo, de 21 años, marcó el mejor tiempo en el Autódromo de Bugatti en las calificaciones (1:31.315), delante del australiano Jack Miller y del italiano Danilo Petrucci.

El francés, líder del Mundial, superó al australiano en los últimos segundos de la sesión de calificaciones y saldrá por tanto con su Yamaha delante de dos Ducati.

