Explotarán piedra caliza en Jesús Enrique Lossada

octubre 23, 2020 - 7:02 pm

El alcalde del municipio Jesús Enrique Lossada, Júnior Mujica, informó que una empresa privada explotará piedra caliza en El Diluvio, a unos tres kilómetros de la represa, por lo que atendió a una comisión que se trasladó al municipio desde Caracas para la explotación minera, lo que se traducirá –dijo- en “desarrollo económico para Lossada y generará unos 100 empleos directos que impactará en la economía”.

Advirtió que la actividad no impactará en el ambiente, pues se trata de una explotación superficial, que no requerirá de explosiones.

“La calidad de esa piedra es prácticamente calcio, 95% calcio, casi pura. El calcio lo usan para el alimento de animales y también para fijar el ph de las lagunas de camarones, que en La Cañada se ha propagado bastante, y por supuesto para el cemento. Me comentaron los de la empresa que en lo que respecta a las cementeras, para allá no enviarán ni un 15%, van a apoyarse más en el calcio. Quienes se oponen a nuestra gestión ya empezaron a decir que la explotación afectará la represa, eso es mentira. La piedra está a tres o cuatro kilómetros de los muros de la presa. Durante los primeros cinco años no se usará dinamita porque la piedra está ubicada sobre tierra, no se necesita hacer explosiones. Lo que van a instalar es una picadora y van a generar más de 100 empleos directos que son importantes”, detalló el Alcalde.

Mujica anunció que ya está por culminarse la sede de Bansur y la Farmacia Comunitaria (Asic) para su pronta inauguración en el antiguo Parque Inam de La Concepción.

“Nos seguimos preparando con el tema del acueducto Independencia. Bansur está listo, la Farmacia Comunitaria también, y ahora el personal técnico se trasladará hasta el hospital Vargas porque iniciaremos la culminación de la maternidad para terminar la sala de parto y hospitalización”.

También se refirió a la alimentación e indicó que se están distribuyendo alimentos en el eje Las Amalias, Los Pinos I y II, Jaguëcito, y se distribuirá en La Pringamosa I y II. “Estamos esperando el alimento para las Bases de Misiones. Son 29.050 bolsas, aproximadamente 300 toneladas que mensualmente, a pesar del bloqueo salvaje y criminal, que nos paran los buques, no dejan que traigamos comida, el gobierno de Nicolás Maduro garantiza que nos llegue el alimento al municipio. Tenemos tres años y medio entregando alimentos”.

Sobre la gasificación del eje Las Amalias mencionó que sigue avanzando, sin embargo, estará en conversaciones con Pdvsa Gas a nivel nacional para conversar sobre los alcances de este proyecto y de esta manera recibir el apoyo necesario para su culminación.

Indicó que se trabaja en el plan de recuperación de plazas y espacios públicos, y que en el área de educación se está evaluando abrir el núcleo universitario en la sede de la Alcaldía, en Campo Paraíso.

Respecto al combustible se está distribuyendo gasolina en las estaciones Las Amalias, La Concepción y La Paz, por número de placa. “Se están atendiendo unos 150 vehículos diarios para darle oportunidad a todos los terminales de placa”.

Agregó: “De 14 mil litros de gasolina que recibíamos semanalmente, ya prácticamente pasamos a 42 mil litros semanales y por supuesto se ha visto más combustible. Igualmente estamos haciendo con el gasoil, surtiendo al transporte público y los vehículos de carga”.

Para esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa