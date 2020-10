Evaluna Montaner y Camilo Echeverry ¡se separan!

octubre 6, 2020 - 10:47 am

El matrimonio de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry fue un evento que sus seguidores vieron con mucha alegría, pues llevaban mucho tiempo esperando esa unión. La pareja, sin embargo, acaba de anunciar una decisión muy conmovedora.

A través de redes sociales, Evaluna y Camilo publicaron varias imágenes en la se despiden, dejando a sus fans sorprendidos, pues nadie se esperaba que se separaran después de mostrar tanta entrega y amor públicamente.

El colombiano posteó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se vio nostálgico, porque debe alejarse de su “pulguita” por primera vez.

Evaluna me toma fotos y me dice cosas mientras me las toma para que me ría. Primera vez que nos despedimos en meses. ¡Te voy a extrañar! Durmamos en videollamada. Chao”, escribió.

Pero la hermana de Mau y Ricky no se quedó atrás, pues en su Instagram subió unas historias despidiéndose de su esposo: “Primera vez que me despido de Camilo desde que nos casamos”.

Al parecer, la separación de la protagonista de la serie Club 57 y el intérprete de Favorito tiene que ver con un nuevo proyecto de alguno de los dos, y del que aún no se ha filtrado ningún detalle.

Revista Ronda