Este engendro del mal violó y mató a su hija de 10 meses: Mirá las búsquedas que hizo en Google

octubre 9, 2020 - 11:27 am

Un sujeto de 29 años, identificado como Austin Stevens fue detenido por la violación sexual y el asesinato de su hija de diez meses de nacida, Zara Scrugg.

Lo más aberrante de este caso fueron las búsquedas que realizó Stevens en su dispositivo móvil antes de llamar al 911 e informar que su hija no respiraba.

El hecho ocurrió en Montgomery, en el estado de Alabama, al sur de Estados Unidos, cuando sobre las 10:40 p. m., la línea de emergencias recibió la llamada de un hombre que aseguraba que su pequeña hija se encontraba en mal estado.

La ambulancia llegó rápidamente a la vivienda de este hombre y tras varias maniobras de primeros auxilios, la menor no respondió, por lo que fue trasladada Centro Médico Einstein, el más cercano de la vivienda, y allí oficializaron su muerte.

Sin embargo, la autopsia de la menor reveló una terrible historia con vacíos. La pequeña Zara había sido abusada sexualmente y había sufrido un traumatismo severo en el cráneo.

Ante el escalofriante descubrimiento, la Policía allanó la casa de Stevens y reconstruyeron lo que hizo antes de llamar al 911. Austin Stevens accedió a Google entre las 21:30 y 22:30 (hora local) y realizó búsquedas relacionadas con la muerte de su hija que decían: “Si el bebé deja de respirar”, “¿Qué pasa si no escuchas el corazón o los latidos del bebé”, “Mi bebé no respira” y “¿Cómo saber si un bebé está muerto?”. Según el medio local WPVI, Stevens también envió mensajes de texto a dos mujeres antes de llamar al 911, pero no mencionó la condición de la niña en esas conversaciones.

El fiscal del distrito de Montgomery, Kevin R. Steele calificó el caso como “profundamente perturbador”. “Es difícil imaginar que la muerte de esta niña sea más traumática: la agresión sexual a un bebé, seguida de la inacción del padre para salvar su vida, la llevó a la muerte”, agregó.

Según sus redes sociales y amigos, Stevens es copropietario de Black Diamond Construction. Sus colegas dijeron a WPVI que esto «no está en su carácter» y «creen que hay otras variables en juego que dan lugar a los cargos». Actualmente, Stevens está detenido en la Instalación Correccional del Condado de Montgomery con una fianza de un millón de dólares y a la espera de más pruebas forenses para adelantar el proceso judicial. La FM.com