Estas son las 10 gaitas finalistas del festival de San Francisco 2020

Ya tenemos las 10 gaitas clasificadas del festival, luego de las evaluaciones que estableció el jurado perteneciente al comité, un total de 249 propuestas fueron recibidas. Los clasificados son los siguientes compositores: – 1. Con el permiso de Dios – Joilan Muñoz. 2. A orillas del Lago – Jesús Morales. 3. Tiempo de Victoria – Yender Pirela 4. Ofrenda Infantil – Amado Pereira. 5. La Tierra Prometida – Reiner Villasmil. 6. Diamantes del Cielo -Wolfang Romero. 7. Luz de Esperanza – Jaime Indriago. 8. Llueve y Escampa – Jesús Bermúdez. 9. Pregones Humanos – Renato Aguirre. 10. Refugio Sagrado – Gilberto Daguin. – ¡Con AMOR todo es posible!… @GaitaSanFrancisco