Estados Unidos designó a Brasil como aliado estratégico militar fuera de la OTAN

octubre 20, 2020 - 4:18 pm

El Gobierno de Estados Unidos designó a Brasil como su como aliado estratégico militar mayor fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Estados Unidos y el pueblo estadounidense están orgullosos de tener a Brasil como un importante aliado de Estados Unidos fuera de la OTAN y un socio de seguridad global’, anunció el asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, Robert O’Brian.

“The U.S. and the American people are proud to have Brazil as a major Non-NATO Ally of the United States and a global security partner. We will continue to work closely to support peace and prosperity around the world.” – NSA Robert C. O’Brienhttps://t.co/rzUqKJ4J7f