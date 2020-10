Esposa de ingeniero que usa tacones y faldas le da tips sobre la ropa femenina y su hija le pide los zapatos prestados

octubre 22, 2020 - 11:45 am

Mark Bryan, un hombre que se hizo viral por vestir “ropa femenina” sin importar lo que digan los demás.

A lo largo del tiempo las creencias y preferencias de la sociedad han ido cambiando. Lo más importante de todo el asunto es respetar lo que cada quien decida sin cuestionarle o querer decirle que hacer.

Cada quien es responsable de su apariencia y viste como más cómodo se sienta o como más le guste. Esto sin duda es algo que durante los últimos años se ha tratado de normalizar. Pero a pesar de ello, cuando alguien demuestra que quiere ser diferentes y romper paradigmas la polémica no tarda en aparecer.

Mark Bryan, apareció en las redes para causar revuelo con su distinguida forma de vestir. Este hombre es un ingeniero robótico de los Estados Unidos. Actualmente reside en Alemania y va casi todos los días al trabajo con falda y tacones. Él vino a este mundo a romper estereotipos.

Hay mujeres que les gusta utilizar ropa de caballeros, franelas, tenis y hasta jeans. ¿Por qué un hombre no puede utilizar falda?

Gracias a sus atuendos se ha convertido en toda una estrella del internet. Sus outfits particulares han atraído a un público que asegura sentirse orgulloso de él y que además lo apoyan fielmente.

¿Qué dice Mark Bryan sobre su vestimenta?

Bryan concedió una entrevista a Bored Panda, en la que explicó que utilizar tacones por alguna razón lo hace sentir empoderado. Además aseguró que le gusta sentirse diferente al resto.

“Cuando uso tacones, me siento más alto, pero también con poder por alguna razón. En definitiva, tal vez tener la fuerza interior para tener la confianza de usar ropa no ajustada también me ha dado la confianza y la fuerza para manejar las presiones en el trabajo”, explicó el americano.

¿Mark Bryan es gay?

Utilizar tacones y falda no tiene nada que ver con las preferencias sexuales del ingeniero robótico. Pues lleva al rededor de once años casado con una mujer que lo apoya en las decisiones que él ha tomado. Mark se considera heterosexual e inculso comenta que su esposa no tiene ningún tipo de problema con su manera de vestir. “Mi esposa a menudo hace sugerencias sobre lo que debo vestir”.

Según explicó en la misma entrevista, para él la ropa no tiene género. “Me visto así porque puedo. Solo para ser diferente. Siempre he admirado a las mujeres que usaban faldas ajustadas y tacones. No sexualmente, pero el poder que presentaban. No me visto para ser sexual, pero para vestir como lo haría cualquier mujer profesional. Para mí, la ropa no tiene género. Prefiero las faldas a los vestidos. Los vestidos no me permiten mezclar los géneros. Prefiero un look ‘masculino’ por encima de la cintura y un look sin género debajo de la cintura. Se trata de ropa sin género “.

¿Mark Bryan tiene hijos?

Tiene tres hijos. Según la entrevista que el mismo ofreció, tiene una hija que tampoco ve ningún problema con su apariencia. Además comentó que ella a veces quiere usar los tacones de su padre. “Mi hija desea poder tomar prestados mis zapatos a veces”.

¿Que motiva a Mark Bryan a usar ropa femenina?

“Todas las opciones de moda. Con los pantalones de hombre, solo tienes unas pocas opciones de color: negro, gris, azul marino y marrón, y sin pantalones con estampados. Con las faldas, puedes agregar rojos, verdes, azules más brillantes, estampados florales, estampados de animales, etc. Lo mismo con los zapatos, pero también tiene muchos más estilos y tipos de tacones. Además, puede usar zapatos abiertos cuando hace buen tiempo”. Explicó él mismo.

¿Dónde compra sus zapatos?

Con respecto a esto aseguro que poder hacer las compras en linea es mucho más cómodo para él, ya que así puede probarse los tacones y saber si les favorecen. Las compran online son ideales “para poder probármelos en casa. De esta manera puedo tener un poco de tiempo con los zapatos e intentar subir y bajar las escaleras”.

¿Cuáles son los zapatos favoritos de Mark?

Tiene unos tacones que prefiere ya que lo a su juicio lo hacen ver mucho mejor que los demás. “Mi favorito es un tacón de aguja de 5 pulgadas. Me encanta la forma en que me hacen ver y la sensación que dan. Lo que menos me gusta es caminar sobre superficies irregulares como un camino de adoquines o una acera con adoquines que tienen espacios lo suficientemente grandes como para tragar un tacón de aguja “.

La vestimenta de Mark Bryan, ha generado una cantidad de comentarios tanto positivos como negativos en las redes sociales ¿y tú qué opinas de esto? Deja tu comentario.

