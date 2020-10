Errores que debes evitar en el trading de criptomonedas

octubre 16, 2020 - 5:18 pm

Es cierto que podemos generar una gran cantidad de dinero realizando operaciones de trading con criptomonetas, pero existen varios errores comunes que si no estás al tanto o eres novato en el mundo del bitcoin revolution podrían llegar a ocurrirte.

Es por ello que hemos traído para ti los errores más comunes que ocurren en el mundo del trading de criptomonedas, para que puedas evitarlos y tengas un resultado exitoso.

Errores a evitar en el trading de criptomonedas

Creer en pseudo expertos sin realizar una investigación propia: las criptomonedas se han vuelto bastante populares actualmente, por lo que mucha gente decide unirse a grupos de Telegram y sigue a los traders vía Twitter, en busca de instrucciones, y esto no tiene nada de malo, siempre y cuando realices una investigación antes por tu cuenta.

Vas a encontrar un montón de traders e influencers “expertos” que estarán promocionando monedas y movimientos en el mercado para su propio beneficio, en cualquier medio social, y vas a encontrarte con muchas personas que aseguran que la moneda en particular va a superar los límites o que te generara ganancias de 10x.

Si solo les prestas atención a estas personas, y no investigas apropiadamente, es posible que pierdas tu dinero invertido. Debes saber que la mayoría son cuentas falsas, personas que pertenecen a grupos “pump and dump”(consiste en difundir un rumor con el fin de inflar de manera artificial los precios, lo cual es un fraude) o promotores (influencers) pagados, haciendo que mucha gente compre lo que están vendiendo.

Realiza tu propia investigación, este es uno de los pasos más importantes antes de entrarle a algún mercado. Necesitas entender que es lo que puede hacer una moneda, en que etapa de desarrollo está, como se mueve el mercado, etc.

No entender que es lo que aportan los gráficos: la mayoría de los traders sin experiencia, piensan que el análisis técnico es sumamente complicado o que están sobrevalorados.

Claro que ambos puntos de vista pueden discutirse, pero no se puede negar el hecho de que los precios de las monedas y los movimientos del mercado tienen patrones, que estos pueden ser identificados y usados, para que al menos amplifiques las posibilidades de generar un trading exitoso.

No existen garantías en este mercado. Ya que este, es una gran medida especulativa y es impulsado por las emociones, los análisis técnicos y los gráficos, varias veces fracasan.

Vender por impulso a un precio bajo, comprar de nuevo a precio alto : este mercado es sumamente volátil, lo que significa que los vaivenes de precios son habituales, y si llegas a asustarte con facilidad, vas a perder tu dinero. Un error común de los novatos es vender por pánico.

No contar con un plan de salida: Si estas comprando criptomonedas para mantenerlas a un plazo largo, realmente no estás haciendo trading.

Al hacer trading de manera constante, debes tener un plan de salida, donde reserves tus ganancias y logres avanzar.

Apegarte emocionalmente a una moneda: ninguna moneda va a estar en la cima para siempre, incluso Bitcoin tiene días realmente buenos, seguidos por días muy duros.

El mercado de las criptomonedas siempre está en constante cambio y evolución, con oportunidades nuevas que nacen cada día.

Si le tienes fe a una moneda, mantenla para adquirir rendimientos a largo plazo es un enfoque bueno, pero si buscas hacer dinero con trading, evita tener vínculos emocionales con alguna moneda.

Gastar todo el dinero de una vez: otro de los errores comunes es gastar todo el dinero de las operaciones de una vez.

Si consigues una entrada buena, debes comprar con un porcentaje de tus fondos (50% a 60%) y conserva el resto para ver si funciona tu entrada. De esta forma, si una moneda cae luego de su compra, puedes comprar cantidades adicionales durante la caída.

Pensar que lo barato es mejor: si una moneda es barata no quiere decir que sea la mejor inversión o que tenga grandes posibilidades de generar ganancias.

En este mercado la clave es no solo tomar el precio como un indicador de rentabilidad, y administrar tu investigación a comprender porque una moneda en especifico es económica, y que futuro evento, si existiese, pudiera estimular su precio.

Abusar del trading: no pretendas realizar todo al mismo tiempo. Es claro que existen muchas oportunidades y, si, sería maravilloso tomarlas todas. Pero esto no es posible.

Si intentas hacerlo, vas a perder el foco y la paciencia. Con esto, podrás equivocarte más veces y, por supuesto, perderás dinero. Intenta entrar en un trade cuando las condiciones para esto estén dadas.

No te sientas obligado a entrar en un trade si este no tiene sentido alguno. Por ejemplo, si lo que te importa es el Bitcoin, pero este no está justificando que entres en un trade, chequea a otras criptomonedas antes, no hay apuros, lo importante es hacerlo bien para tener el éxito deseado.