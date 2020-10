¿En serio? Esta es la nueva compañera de Edgar Ramírez...

octubre 8, 2020 - 5:28 pm

Edgar Ramírez se unirá de nuevo a Jessica Chastain para protagonizar Losing Clementine, el primer film en Hollywood de la directora argentina Lucía Puezo. El venezolano y la estadounidense trabajaron juntos antes en las cintas Zero Dark Thirty y The 355

Losing Clementine está basada en la novela de 2012 de Ashley Ream, adaptada por la guionista Ann Cherkis (“Better Call Saul”). El proyecto se dio a conocer por primera vez durante el American Film Market 2019.

Tras el anuncio, el tachirense posteó en Instagram: “La felicidad en un titular”, un mensaje que acompañó con una captura de la noticia en el portal Deadline.

La película se centra en la artista Clementine Pritchard, quien es bipolar y decide suicidarse en su cumpleaños 36. Después de eliminar sus medicamentos, ella se da 30 días para atar los cabos sueltos de su vida, terminar una última pintura, hacer las paces con su exmarido y encontrar un nuevo hogar para su gato.

Pero en medio de eso, descubre secretos sobre su familia y la tragedia que ocurrió a su madre y hermana, algo que aumenta su angustia emocional.

Chastain dará vida a Clementine, mientras Ramírez interpretará el papel de Richard, el exmarido de Clementine y su verdadero amor.

Losing Clementine fue recientemente seleccionada como receptora del California Film and Television Tax Credit Program 3.0, recibiendo un crédito fiscal condicional de $2.3 millones para rodar la película en California dentro de 180 días.

Los productores de la cinta revelaron que tienen pensado comenzar a rodar en Los Ángeles y sus alrededores en enero próximo.

Además de Zero Dark Thirty, donde ambos dieron vida a agentes de la CIA, Ramírez compartió con Chastain en la cinta The 355, que se estrenará en enero de 2021.

Chastain recibió su segunda nominación al Oscar precisamente por Zero Dark Thirty, de Katryn Bigelow. La primera fue por la aclamada película The Help.

El criollo por su parte, ha aparecido en cintas como The Bourne Ultimatum y Hands of Stone, La chica del tren y La red avispa, entre otras.

Ramírez fue nominado al Emmy por su trabajo como Gianni Versace en la miniserie de 2018 The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

