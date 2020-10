En los Andes crean Plan Leña ante la falta de gas y tala de árboles

View this post on Instagram

¡Insólito! Jefe de la Redi Los Andes afirma que activarán Plan Leña, el cual servirá para evitar la tala indiscriminada de áreas protegidas como parques nacionales y a su vez rescatarán de los ríos árboles arrastrados por los fuertes caudales a fin de entregarlos a las comunidades vulnerables que no tienen gas