En la cola de gasolina en Maracaibo a la espera del despacho

octubre 21, 2020 - 5:45 pm

Ver una cola de gasolina y meterse en ella no es garantía de poder llenar dicen los conductores que prácticamente viven en los alrededores de las estaciones de servicio

Conductores particulares y taxistas llenan con sus vehículos cada cola de gasolina. Maracaibo parece un estacionamiento a cielo abierto, en eso se han convertido sus calles, pero allí mismo, en los escenarios que bordean las estaciones de servicio se tejen cientos de historias de impaciencia e impotencia, se desenvuelven debajo de cualquier arbusto, si es que lo hay.

Hoy no es su día para poder llenar el tanque de su vehículo, pero es taxista su nombre es Jesús Alberto Rodríguez y tiene una responsabilidad en casa que debe cumplir, para ello debe rodar por las calles, pero irónicamente está estacionado, padece el mismo mal… la espera en cola de gasolina.

“Haciendo la cola para mañana, estoy desde la 5 de la mañana, esto va de mal en peor, la gente que tenía que echar hoy no echó porque la gandola no llegó, y aquí estamos a la deriva a ver si mañana podemos echar gasolina, no es seguro, nadie dice nada. Estamos solo esperando. Esta es supuestamente subsidiada, al momento de llegar allá tenéis que pagar 5 o 10 dólares más, lo que ellos pidan, para poder llenar el tanque, sino te echan 30 litros. Gente que pasa aquí día y noche a ver si le echan gasolina. Yo no estoy en casa en cuarentena, aquí pasamos la cuarentena porque quien se quede en su casa se muere de hambre”, dijo Rodríguez.

Parece que en los últimos días lo único que no permanece inmóvil es el día y la noche, siguen su curso y muchos choferes pueden perfectamente ver salir o esconderse el Sol en el mismo sitio, con el carro estacionado, quizá las puertas abiertas, pero estáticos mientras esperan por una gandola.

“Si yo estoy desde ayer con dos carros míos, no he podido echar gasolina porque la gandola no vino, vino el lunes y no más, estuvimos esperando ayer para hoy y me quedé con otro carro para continuar la cola con el vehículo que le toca cuatro. Desde las 8 de la mañana, amanecí, me fui a mi casa, desayuné y me traje el otro carro. Tengo fe y con la fe esperemos que sí, creemos que debe llegar gandola hoy, porque desde el lunes no ha llegado combustible aquí”, dijo Labarca.

No menos de 100 vehículos tenían por delante quienes brindaron su testimonio. Junto a la cantidad que los aventaja está la esperanza de salir pronto de la cola, y poder así retomar sus labores en la casa o en el trabajo mientras a varios kilómetros de su espera hay otra realidad, la venta ilegal de gasolina.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día