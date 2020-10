En exclusiva: Elver Díaz, el hombre que lo tiene todo para sustituir a Diomedes mandó mensaje al Zulia

octubre 29, 2020 - 10:54 am

Sencillo, talentoso, con naturalidad y con un carisma único, Elver Díaz, hermano de Diomedes, está en el mejor momento de su silenciosa pero muy bien labrada carrera artística como cantante y compositor.

Elver Díaz mandó un caluroso mensaje a los seguidores de Diomedes y a los suyos en la ciudad del Sol Amada y agradeció el amor y el apoyo que por años le han brindado a la familia Díaz.

Lea también: Ricardo Portillo, el novio de Maracaibo, hoy está de cumpleaños (+ Videos)

Elver se encargó de formar musicalmente a los hijos de su hermano, en su haber está el triunfo de Rafael Santos y Martín Elías a quienes desde niños les inculcó el amor por la música, especialmente el vallenato.

Vía telefónica conversó con Noticia al Día y comenzó a narrar cómo su trabajo ha cosechado frutos no solo reflejado en sus exitosos sobrinos sino en su propia figura, que luego de la muerte del Cacique de la Junta, apunta hacia su impulso como cantante y compositor.

¿Cree que este es su momento?

«No lo sé, siempre estuve detrás de Diomedes, de mis sobrinos, haciendo un excelente trabajo en el que se convirtieron en grandes estrellas con sus talentos. Cada uno brilló en lo que más les gustó y eso ha sido muy satisfactorio para mí, ahora decidí que debo dar más al público en la plataforma digital que es la que manda en estos tiempos».

Desde pequeño, me llevaba a Martín para que comenzara a incursionar en la música y resultó ser una estrella. El muchacho tenía talento.

¿Qué piensa sobre los rumores de que usted podría sustituir a Diomedes porque es el único que se le acerca en el estilo musical y además tiene parecido físico por ser su hermano?

«Creo que Diomedes no tiene sustituto mi hermano era único y sigue siendo único en la música y no se trata de reemplazar a nadie, sin embargo, es un honor para mí que muchos me vean de esa manera, pero no es así yo con mucha responsabilidad de dejar el legado en alto. Lo que hago lo hago con el corazón. Tratamos de dar lo mejor y gracias a Dios contamos con el apoyo del público.

Yo tengo como la universidad de la dinastía Díaz, pero no es para reemplazar a Diomedes, me encargo de preparar a los muchachos. lo hice con Rafael Santos, Martín Elías, Elver Dayan y Diomedes de Jesús se trata de respaldar el legado que dejaron tanto de Diomedes como Martín Elías.

Muchos dicen que el gancho de su brillo en este tiempo, es haber comenzado a utilizar la imagen e intervención de Mamavila en las redes sociales, contando historias, idea que ha resultado ser un exitazo

«Claro que Mamavila está lucida con sus 85 años, tenemos que aprovechar que recuerda historias, para que nos revele todo ,lo que ella sabe y quede plasmado para el mundo de donde venimos nosotros, toda la generación que es un regalo para el público y es un regalo para la fanaticada de Diomedes».

Tienes pegado el tema El semáforo, de la llamada nueva ola del vallenato, el cual interpretas junto a tu sobrino y se ha convertido en un éxito en varios países

El Semáforo es una canción con una letra jocosa y un ritmo moderno, la canto con mi sobrino Elver Dayan, está dando buenos resultados y a la juventud le ha caído muy bien. Los invito a que la escuchen y la bailen es de mi autoría donde quiero mostrar mi faceta como compositor de música moderna de la nueva ola del vallenato.

«Aunque ya había tenido experiencia con mi hermano Diomedes que me grabó Recuerdos de ella, Farid Ortiz grabó «La llevo en mi recuerdo», Villazón grabó «Ella es», pero ahora quise componer Nueva ola que es más moderno y nos está yendo bien con este nuevo ritmo», concluyó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día