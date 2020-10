En el Zulia solo están operativas algunas estaciones de servicio este O-5

octubre 5, 2020 - 4:47 pm

Pese al anuncio del Gobierno Nacional de que se habían surtido todas las estaciones de servicio en el país, en el Zulia no funcionan todas las estaciones de servicio.

Según el anuncio del Gobierno Nacional las todas las estaciones de servicio, aun las dolarizadas atenderán a los usuarios según el terminal de placa de los vehículos y que debieron comenzar a trabajar desde las seis de la mañana.

Lisandro Cabello, secretario de gobierno del estado Zulia, refirió este lunes en un pase por Venezolana de Televisión, que en Zulia están operativas solo 68 estaciones de servicio. Asegurando que poco a poco irán incorporando las otras estaciones al nuevo plan de distrubición.

Situación que se pudo constatar en el municipio San Francisco, que todas las estaciones no están funcionando, y que están surtiendo lo hacen pero es muy lento el avance en la colas.

Se pudo apreciar que las estaciones en las que el costo del combustible es a precio internacional si funcionan todas, y las subsidiadas no, como la estación El Bebedero, en toda la entrada occidental al Puente General Rafael Urdaneta.

“Estoy desde ayer a las 10 de la mañana, y todavía me falta”, dijo un usuario, -que por temor no quiso identificarse-, pero con cara de cansancio, afirmó que prefería pasar todo el día en la cola y no estar más sin gasolina. “Es complicado no poder movilizar ante una emergencia. Todo lo hacemos a pie”.

“Espero alcance para mí la gasolina, comencé a las cuatro de la tarde de ayer la cola. Esto esta lento, pera están echando”, dijo con esperanzo otro padre de familia, cansado de tener que salir todos los días caminando a hacer sus compras. “espero que este problema se solucione, son muchas las calamidades que pasamos los venezolanos, y la falta de gasolina empeora todo”.

