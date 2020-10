En Coro trasladaron un cadáver en una carretilla y sin urna

octubre 18, 2020 - 9:59 am

¡Deprimente!. Una familia sin recursos económicos en Coro, estado Falcón, debió trasladar el cuerpo de su deudo para enterrar en el cementerio municipal en carretilla.

La pandemia por COVID-19 y la crisis en Venezuela dejan un amargo sabor en todos al enfrentar situaciones personales, que deben ser resueltas con urgencia. Para los enfermos es difícil la cura, para los que se van de este plano terrenal es aun más difícil darles un entierro digno.

En Coro, estado Falcón, una familia de escasos recursos económicos, no tuvo como pagar una urna y menos los servicios funerarios, por ello y ante la apremiante necesidad de darle santa sepultura a su deudo, se vieron forzados a utilizar una carretilla, vehículo de una rueda utilizada en construcción para el traslado de material pesado.

El video es compartido por Infocaquetio a través de sus redes sociales. «Lamentable situación en la que enfermos no son atendidos en centros de salud, y familias que al no tener para pagar una urna ni un velorio decente, no tengan otra opción que sepultar como mejor puedan a sus muertos», escriben desde su cuenta en Twitter.

#3Oct Pasó en #Falcón . Una familia sin recursos económicos para pagar una urna lleva a su familiar en una carretilla hasta el sitio donde la dará cristiana sepultura en el cementerio municipal de #Coro. pic.twitter.com/6poG3LmjdM — Infocaquetio (@infocaquetio) October 3, 2020

