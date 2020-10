Embajada de EE UU ofrece registro de vuelo humanitario

octubre 14, 2020 - 3:57 pm

La Embajada Virtual de los Estado Unidos en Venezuela, pone a disposición de los ciudadanos norteamericanos, un registro para vuelo humanitario.

El ofrecimiento lo hacen en la cuenta oficial de la Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela (VAU) ante las restricciones a los vuelos comerciales en el espacio aéreo venezolano y que se ha extendido hasta el 12 de noviembre de 2020.

“Los ciudadanos estadounidenses y LPR interesados ​​en un vuelo humanitario deben registrarse en http://rebrand.ly/VNZRepat/. Si ya lo envió, no es necesario que lo vuelva a enviar. https://ve.usembassy.gov/october-13-update-for-u-s-citizens-and-lprs-in-venezuela/”, expresa la cuenta de la Embajada Virtual de los EE.UU en Venezuela.

Lea el contenido completo del documento, dirigido a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que estén interesados ​​en un vuelo humanitario, y firmado por la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia

Evento: Actualización del 13 de octubre para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela

Las restricciones de la Autoridad de Aviación Civil de Venezuela (INAC) sobre vuelos comerciales nacionales e internacionales en el espacio aéreo venezolano se han extendido hasta el 12 de noviembre de 2020. Alentamos a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales que estén interesados ​​en un vuelo humanitario a que registren su interés a través del formulario en http://rebrand.ly/VNZRepat/ tan pronto como sea posible.

Si envió sus datos en este formulario anteriormente, no es necesario que lo vuelva a enviar; aún tenemos su información y nos comunicaremos con usted si hay un vuelo disponible. Cada viajero debe completar un formulario por separado, un formulario por pasajero, incluso si viaja en familia.La frontera terrestre con Colombia permanece cerrada. El Gobierno de Colombia anunció el 30 de septiembre que el cierre se había extendido hasta el 1 de noviembre.

Los intentos de cruzar ilegalmente la frontera terrestre hacia Colombia podrían resultar en multas, arrestos y / o aumentar su vulnerabilidad al crimen, incluido el secuestro.

Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales están sujetos a todas las leyes y regulaciones locales, incluidos los toques de queda y las cuarentenas. Colombia ha reanudado vuelos comerciales internacionales limitados, aunque actualmente no hay vuelos programados entre Colombia y Venezuela.

El aviso de viaje del Departamento de Estado para Venezuela ha sido de «Nivel 4 – No viajar» desde febrero de 2019, y la embajada de Estados Unidos en Caracas suspendió sus operaciones en marzo de 2019. El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad extremadamente limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

Debido a esto, el gobierno de los EE. UU. No puede organizar transporte, alojamiento ni brindar asistencia financiera de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela.Continúe monitoreando el sitio web de la Unidad de Asuntos de Venezuela y las cuentas de redes sociales (@USEmbassyVE) para obtener actualizaciones. Inscríbase en el Programa de inscripción de Smart Traveler (STEP) para recibir actualizaciones por correo electrónico.

Asistencia:

Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia

