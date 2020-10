Memes de Emily in París, pero en Venezuela

octubre 16, 2020 - 12:14 pm

Los montajes de una chica tomándose selfies en varios lugares de Venezuela se han hecho virales en los últimos días y no es otra más que “Emily in París”

Desde el 2 de octubre se estrenó “Emily in París” una historia de amor que cuenta la vida de una ambiciosa joven de Chicago que consigue repentinamente el trabajo de sus sueños en la capital francesa cuando la empresa donde se desempeña adquiere una compañía de marketing del otro lado del Atlántico.

«Comienza una nueva etapa en París. Pero equilibrar carrera, amistades y amor no es tarea fácil, ni siquiera allí», es la sinopsis de Netflix que tiene como creador al mismo de “Sex and The City”, y mientras vemos los vemos escenarios de París, también los espectadores pueden aprender junto a la protagonista el idioma a través de frases características.

La protagonista es Lily Collins, una actriz de 31 años conocida por sus papeles en Love, Rosie, Blancanieves y Les Misérables. Junto a ella están Ashley Park, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat y Bruno Gouery.

Emily in Venezuela

Pero muchos de los usuarios de las redes sociales han hecho gala de los montajes que sirven para recrear como luciría “Emily in París”, pero en la versión criolla, es decir “Emily in Venezuela”.

Para ello han realizado el respectivo trabajo de diseño y podemos ver a la protagonista estrella del momento en Netflix posar ante la Basílica de Maracaibo, Metro de Caracas, el Obelisco de Barquisimeto y hasta en Puerto La Cruz.

Es así como en el ideario nacional han desmontado la frenética historia psico-morbo-afectiva de esta serie que es tendencia en el país y en la plataforma para adaptarla no solo a los lugares turísticos sino también a las problemáticas venezolanas.

Aquí parte de los mejores memes:

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día