El West Ham arruina la fiesta en el regreso de Bale al Tottenham

octubre 18, 2020 - 4:05 pm

Un 3-0 a favor en el minuto 16, Gareth Bale saltando a la cancha en el 72 con el mismo resultado, pero finalmente el West Ham empató a tres con sus vecinos londinenses del Tottenham, estropeando el regreso del astro galés con los ‘Spurs’, este domingo 18 de octubre en la quinta fecha de la Premier.

Con 8 unidades, el Tottenham ocupa el sexto puesto provisional, cinco puntos por detrás del líder Everton.

El inicio de temporada completamente loco y pródigo en goles en la Premier League se confirmó con este derbi londinense que parecía inclinarse de lado de los ‘Spurs’.

El técnico luso del Tottenham, José Mourinho, abandonó el terreno de juego con un gesto aún más serio de lo habitual.

«Tengo que analizar internamente el segundo tiempo. A vosotros os diré solamente que esto sucede en el fútbol y alabaré la fe del West Ham», comentó al micrófono de Sky Sports.

El surcoreano Son Heung-min adelantó a los locales en el primer minuto de partido, un gol al que siguieron dos de Harry Kane en los minutos 8 y 16, a pase de Son el primero y del español Sergio Reguilón el segundo, que vaticinaban una goleada.

Mourinho no se equivocó al valorar la moral de los ‘Hammers’, que en ningún momento se dieron por vencidos.

Así, vieron recompensado su esfuerzo con un gol de cabeza del paraguayo Fabián Balbuena al 82′, antes de que el colombiano Davinson Sánchez enviase de cabeza el balón a su propio arco de manera involuntaria en el 85′.

La gesta se consumó con un lanzamiento lejano directo a la escuadra del italo-argentino Manuel Lanzini que rozó el arquero Hugo Lloris con la punta de la manopla antes de tocar en el larguero y botar dentro de la portería al 90+4′.

