El venezolano Manuel Maldonado segundo en Spa-Francorchamps

octubre 19, 2020 - 9:17 pm

En un fin de semana de altas y bajas, que incluyó ensayos de puesta a punto, problemas en la dirección de su auto, toques en pista y ritmo ascendente en el monoplaza, el piloto venezolano Manuel Maldonado fue de menos a más en el legendario trazado de Spa-Francorchamps para culminar el domingo con su tercer podio de la temporada, producto de arribar segundo en la XIV Válida de la Euro Fórmula Open, categoría que ofreció triple cartelera en la sexta fecha de su calendario 2020.

“Siempre resulta increíble correr en Spa-Francorchamps: historia pura, mezclada con alta exigencia. Nuestro ritmo fue mejorando a medida que probábamos cosas en el auto, también tuvimos algo de infortunio en las clasificaciones porque algunas vueltas nos fueron anuladas, pero el ritmo estaba allí y cuando hubo la oportunidad, lo mostramos” dijo Manuel al resumir su actuación sobre suelo belga, que le deja en la casilla seis del campeonato con 107 puntos.

El aragüeño, ficha del Team Motopark (equipo campeón del año pasado) protagonizó un fin de semana de recuperaciones: fue sexto el sábado en la primera carrera, luego de partir desde la casilla trece y recuperar siete posiciones. En la inicial del domingo, largó desde el puesto diez al serle anuladas en clasificación sus dos mejores vueltas por salir de pista y finalizó en P12, al presentar severos problemas la dirección de su auto. En la última de la triple cartelera, logró su tercer podio del año, cuando finalizó segundo tras partir del puesto seis.

La agenda de la Euro Fórmula Open programó por segunda vez en el año, triple tanda de carreras para recuperar el tiempo de pausa por la pandemia del Covid-19. De esta forma, realizó dos clasificaciones y una carrera el sábado, para cerrar con una clasificación y par de competencias el domingo. El sábado (XII Válida) el triunfo fue para el chino Yifei Ye de Crypto Tower, seguido de su compañero Lukas Dunner y el volante israelí de Carlin, Ido Cohén. El criollo fue sexto, en carrera de recuperación desde el puesto trece en la largada.

El domingo se inició con la victoria sorpresiva del debutante Louis Foster (Team Double R), seguido por su coequipero Ido Cohén y completó el podio Glen Van Berlo de Drivex. La carrera fue accidentada, con auto de seguridad en pista por accidentes y problemas en la dirección para el auto 33 de Manuel Maldonado, quien debió conformarse con el puesto doce, sin tomar puntos.

Pero el repunte vino en la última carrera: el venezolano se concentró en una buena largada desde la sexta casilla y capitalizó las disputas en Les Combes para ascender y apropiarse de la segunda posición hasta la bandera cuadros.

Maldonado tomó 26 puntos durante el fin de semana para totalizar 107 en la tabla y quedar sexto en el campeonato, a dos unidades del quinto y muer cerca del tercer puesto, con buena oportunidad de recuperar en las próximas carreras. El próximo compromiso de la Euro Fórmula Open será en dos semanas, desde el trazado de Barcelona, España.

Dunner, Maldonado and Ye share podium in last Belgian battle of the #Euroformula weekend. Read the race report here: https://t.co/b7qJRF2DUH pic.twitter.com/q0cJQMsFWS