El tuit de Trump sobre su contagio de COVID-19 rompe récord de "me gustas"

octubre 2, 2020 - 10:55 am

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su esposa Melania, han dado positivo en la prueba de coronavirus que se hicieron este jueves, según lo confirmó el propio mandatario en su cuenta de Twitter. El tuit ha recibido más de medio millón de me gusta en tan solo una hora.

Al mismo tiempo, el mensaje ha sido compartido más de 500.000 veces y ha recibido unos 220.000 comentarios. Si bien muchos de sus seguidores le desea una pronta recuperación, algunos internautas parecen haber encontrado cierta gracia en la noticia.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!